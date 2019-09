Juventus, Sarri in silenzio. Indizi sul futuro di Dybala

Maurizio Sarri è in convalescenza per la polmonite, e probabilmente non guiderà la Juventus sabato sera in occasione del big match contro il Napoli. Al suo posto ci sarà il vice Giovanni Martusciello, che venerdì si è presentato in conferenza stampa alla vigilia dell'atteso match con gli uomini di Ancelotti.

Le condizioni del mister toscano: "Sarri è sempre stato presente in Continassa, sta bene, deve ultimare dei test nel pomeriggio e vediamo se riesce a esserci domani​​". Sul Napoli: "E' un'ottima squadra, allenata bene da Ancelotti. Anche se arriva a inizio campionato, è un match importantissimo e siamo motivati a fare bene, anzi, benissimo. Il nostro obiettivo è la vittoria, perciò è importante che tutti viaggino nella stessa direzione".

Martusciello regala poi alcuni indizi su Paulo Dybala, che rischia la panchina anche con i partenopei: "L'ho visto benissimo, è un ragazzo straordinario. Può fare diversi ruoli, lo abbiamo provato da punta centrale e la fa benissimo. Siamo contenti di avere queste difficoltà nelle scelte".

Un grande elogio nonostante le voci insistenti su una partenza imminente: "Lui nonostante le tante voci di mercato si sta allenando benissimo. Noi siamo in 27 e in campo si va in 11. Dybala sta bene ed è molto motivato da questa situazione. Ho avuto anche un confronto diretto con lui e sono estremamente felice di aver conosciuto un ragazzo a posto".

Ma contro il Napoli potrebbe esserci dal 1' Higuain: "E' un giocatore che conosce bene il sistema di gioco. E' un giocatore importante e di qualità. Aspettiamo l'allenamento di oggi per chiarire ogni dubbio di formazione".

"Confermare la formazione di Parma? In generale c'è da tener conto di aver di fronte un impegno importante. Servono certezze, affrontiamo una partita importantissima, dovremo essere perfetti nelle scelte, sapendo che si può sbagliare".

SPORTAL.IT | 30-08-2019 12:37