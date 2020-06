Juventus nei guai: zero gol e tanta confusione

La Coppa Italia, primo trofeo post stop Covid-19, è stata vinta dal Napoli di Rino Gattuso. Dopo aver perso la Supercoppa Italiana, la Juventus di Maurizio Sarri si è arresa anche nella finalissima di Coppa Italia. Due sconfitte pesanti per le ambizioni bianconere.

Il mondo social ha già individuato il colpevole numero uno in casa Juventus: Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero si è difeso, evidenziando come, al momento, questa Juventus non sia in grado di dare di più. Dichiarazioni che non sono piaciute al popolo bianconero.

Preoccupante l’involuzione offensiva. In due gare, pochissimi tiri in porta e nessuna rete a referto. Nonostante un tridente dal talento infinito, ossia Douglas Costa-Dybala-CR7, la Vecchia Signora pare spuntata in attacco e poco pericolosa.

Per Maurizio Sarri un nuovo stop che complica ulteriormente la sua avventura sulla panchina bianconera. Ad oggi, due finali giocate con la Juventus e due sconfitte. In tanti rimpiangono Max Allegri e la sua capacità di essere cinico e vincente.

Volto scuro anche per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, nella sua lunga carriera, non aveva mai perso due finali di fila. Il cinque volte Pallone d’Oro appare bloccato, incredibilmente macchinoso e anche eccessivamente nervoso. Un problema in più per Maurizio Sarri.

Dure critiche anche alla panchina, da sempre considerata un punto di forza della Juventus. Ancora una volta, i cambi in corsa non hanno funzionato. Contro il Napoli, i vari Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey e Danilo hanno deluso ampiamente.

Persa la Coppa Italia, Maurizio Sarri è ora chiamato ad un pronto riscatto. Fallire l’obiettivo Scudetto e non raggiungere obiettivi prestigiosi in Champions League significherebbe, probabilmente, la fine del progetto Maurizio Sarri sulla panchina della Vecchia Signora.

