Juventus, Sarri può sorridere: segnali positivi dall'infermeria

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'infermeria della Juventus va svuotandosi e per l'impegno in campionato contro il Bologna del 19 ottobre Maurizio Sarri potrebbe contare su De Sciglio, Douglas Costa e Danilo.

Difficile che l'ex allenatore del Napoli schieri tutti e tre contro i felsinei, per non rischiare potrebbe aspettare il match di Champions League in programma il 22 ottobre contro il Lokomotiv Mosca.

L'assenza del terzino brasiliano ha infatti obbligato il connazionale Alex Sandro a non perdere neanche un minuto e quella dell'ex Milan ha relegato Cuadrado in posizione più arretrata del suo normale raggio d'azione, pur con risultati positivi. Il velocissimo esterno ai box, invece, ha costretto il tecnico a cambiare modulo dal 4-3-3 al 4-3-1-2 inserendo il trequartista.

Intanto Paratici sta cominciando a porre le basi per il mercato di gennaio: uno dei primi nomi sul suo taccuino è quello di Christian Eriksen. Il centrocampista danese, giocatore duttile tatticamente e in grado di essere impiegato come trequartista, ala o mezzala, tanto da venire paragonato a un ex bianconero come Michael Laudrup, non rinnoverà il contratto con il Tottenham in scadenza nel 2020, ed automaticamente è diventato il prossimo parametro zero più ambito d'Europa.

Su Eriksen si sta scatenando com'era prevedibile un'asta, favorita dalla crisi di gioco e di risultati degli Spurs, già rassegnati a perderlo e sempre più convinti a cederlo a gennaio per non lasciarlo andare via gratis a giugno.

Il club inglese valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro, ma è disposto a trattare con eventuali pretendenti: la Juventus dal canto suo resta alla finestra ed è pronta a mettersi di traverso, ben sapendo che un addio del giocatore nella prossima estate la favorirebbe.

Il danese è stato accostato anche al Real Madrid ma il giornalista spagnolo Pipi Estrada ha dichiarato: "Inter, Juve o Real per lui? Ho saputo che la dirigenza lo vuole ma Zidane non è particolarmente convinto di Eriksen. Vedremo quindi per le italiane e non solo".

SPORTAL.IT | 12-10-2019 19:28