Juventus-Sarri, si chiude: il blitz di Agnelli spiazza tutti

Maurizio Sarri sempre più vicino allaJuventus. Un altro grande indizio arriva da Baku, dove l’ex tecnico del Napoli guiderà in serata il Chelsea nella finale di Europa League contro l’Arsenal.

Andrea Agnelli si è mosso in prima persona, e lo ha incontrato al Four Seasons in Neftchilar Ave, l’hotel in cui alloggiano sia il presidente bianconero, sia la squadra londinese. Lo riporta Sportmediaset.

Per ora solo un saluto formale, ma chiaramente un altro passo del mister toscano verso il club campione d’Italia, che ha ormai individuato in Sarri il sostituto di Massimiliano Allegri.

Sarri martedì in conferenza stampa aveva così risposto sui contatti con la Juventus: “Voglio pensare solo alla finale, ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Innanzitutto parlerò con il Chelsea, ma questo non è il momento per parlare. Adesso dobbiamo pensare solo alla finale. La nostra sensazione è che meritiamo di vincere, e vogliamo vincere. La mia opinione è sempre la stessa, ho bisogno di parlare in questo momento solo della finale e dei miei giocatori. E i miei giocatori hanno bisogno che parli solo della finale”. Dopo la finale di questa sera, il tecnico toscano farà chiarezza sul suo futuro. L’allenatore è in rotta da tempo con l’ambiente, nonostante i buoni risultati della sua prima stagione nei Blues.

La notizia del possibile arrivo di Sarri sulla panchina bianconera sta dividendo il popolo juventino sui social: in molti accolgono con piacere l’indiscrezione, altri sperano ancora che sia una falsa pista e che la Vecchia Signora stia sempre trattando con Pep Guardiola, che resta il grande sogno di buona parte dei tifosi, con buona pace di Sarri.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 11:59