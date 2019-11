Juventus, Sarri si sfoga contro i critici e boccia il tridente

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid si è mostrato particolarmente infastidito dalla critiche che la sua squadra ha ricevuto negli ultimi giorni: “Sinceramente non leggo, quindi non mi dispiace. Non è che per valutare la prestazione della mia squadra ho bisogno di leggere quello che scrivete. Cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi imbatto in qualche articolo di grande intelligenza, ogni tanto, e cerco di estraniarmi il più possibile. Questa squadra ha certe caratteristiche, prima ero un talebano perché volevo giocare sempre il mio calcio, ora non va bene perché mi adatto alle caratteristiche dei giocatori. Se dovessi continuare ad ascoltare ne uscirei matto, quindi vado avanti con il mio lavoro”.

Sacchi ha suggerito al mister toscano di “riprendere alcune idee perse nelle ultime partite”: “Io la penso come Arrigo. Da tanti anni sono in sintonia con i suoi pensieri. Chiaro che anche io vorrei vedere la squadra più continua in certi tipi di atteggiamento, poi bisogna tenere conto delle caratteristiche dei nostri giocatori. Sicuramente andremo a migliorare sotto tanti punti di vista, poi alla fine bisogna giocare in relazione alle caratteristiche che abbiamo”.

“Non si può andare per gusto personale contro le caratteristiche. La squadra va accompagnata mettendoci dentro le idee, abbiamo grandi margini di miglioramento, in questo momento giochiamo solo sprazzi di quello che proviamo e vorremmo fare con continuità. I margini sono ampi e li troveremo tra alti e bassi”.

La gara con i colchoneros: “Se pensi solo a non prenderle sbagli, quindi non dobbiamo fare calcoli. L’Atletico ultimamente sta cambiando, palleggia di più, cerca un gioco diverso rispetto al passato. E’ una squadra difficile da affrontare, sarà una partita difficile anche mentalmente perché se pensiamo che siamo già qualificati siamo morti in questa partita. Dobbiamo pensare che il primo posto è fondamentale, altrimenti le motivazioni saranno troppo diverse”.

Le condizioni di Ronaldo: “Cristiano ha fatto la seduta con i compagni, sembra in crescita, poi se è risolto valutiamo insieme dopo gli allenamenti di oggi e domani, ma è molto positivo che abbia fatto l’allenamento con i compagni. Vediamo se oggi ci sono ripercussioni, ma penso e spero di no. De Ligt e Bernardeschi sono da valutare, molto dipende dalle loro sensazioni del momento, perché hanno due infortuni che portano dolore e bisogna vedere quanto questo dolore sarà sopportabile o no”.

Niente tridente Ronaldo-Dybala-Higuain: “È difficile. Lo è per le loro caratteristiche. Gonzalo è un attaccante puro, Cristiano è il centravanti più forte del mondo, ma parte da sinistra e Dybala non è un trequartista, è un attaccante. Chiaro che in certe situazioni siamo disposti a tutto, ma sono situazioni contingenti. Abbiamo comunque tre attaccanti forti per due posti e mi sembra ideale perché nessuno dei tre potrà fare tutte le partite e come si sta vedendo nelle prime parti della stagione troveranno spazio tutti”.

SPORTAL.IT | 25-11-2019 14:38