Juventus, Sarri vuole subito Kulusevski: chi rischia il posto

Dejan Kulusevski ha svolto nella mattinata di giovedì le tradizionali visite mediche presso il J Medical, prima della firma con la Juventus che formalizzerà il trasferimento in bianconero dalla stagione 2020/2021. L’affare si è concluso con i 35 milioni di euro più 9 di bonus che la Vecchia Signora verserà nelle casse dell’Atalanta, proprietaria del cartellino. Il giocatore dovrebbe poi rientrare a Parma fino al termine della stagione, a meno di sorprese: infatti secondo indiscrezioni Maurizio Sarri vorrebbe immediatamente il classe 2000 a gennaio.

Il tecnico toscano sarebbe preoccupato dalla scarsa tenuta del centrocampo attualmente a disposizione, tra gli infortuni di Khedira e Ramsey, le difficoltà di inserimento di Rabiot e la partenza ormai imminente di Emre Can, e chiede a gran voce rinforzi.

Kulusevski potrebbe anticipare il suo arrivo in bianconero solo su assenso del Parma, la società che ora lo ha in prestito: le due parti stanno lavorando per trovare un accordo.

Il ragazzo, protagonista nel tridente d’attacco della squadra emiliana, a Torino potrebbe tornare mezzala, il ruolo in cui è cresciuto nelle giovanili della Dea, o addirittura, considerata la sua qualità, spostarsi sulla trequarti dietro alle punte. Un jolly di centrocampo in grado di coprire più ruoli: ecco perché Sarri lo vorrebbe subito sotto la Mole.

Nel 4-3-3 Kulusevski giocherebbe al posto di Rabiot o Bentancur, mentre sulla trequarti potrebbe scalare subito le gerarchie e superare Bernardeschi, da mesi in difficoltà, Ramsey, spesso acciaccato e Douglas Costa, che in quel ruolo non riesce a rendere al meglio.

SPORTAL.IT | 02-01-2020 13:46