Napoli sassaiola sul bus Juve o fake news? Panatta attacca ma circola un'altra versione

Giallo su quanto realmente accaduto ai danni del pullman della Juventus, al di fuori del Maradona, durante l'arrivo dei bianconeri allo stadio

Cosa è successo davvero ieri sera a Napoli al momento del passaggio del pullman della Juventus diretto al Maradona? Per tutta la giornata di ieri si è parlato di una fitta sassaiola da parte dei tifosi azzurri con vetri rotti e tanto spavento: una versione diffusa inizialmente da Dazn e ripresa poi da altri media ma dalle testimonianze dei presenti circola una versione differente. Si sarebbe trattato di un singolo tifoso che avrebbe provato a colpire con un oggetto il bus bianconero.

Le dure parole di Panatta alla DS

Sulla base delle prime informazioni Adriano Panatta, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha commentato duramente quanto sarebbe accaduto nel pregara di Napoli-Juve. Senza usare giri di parole, l’ex tennista ha condannato questo episodio e non solo: “Vorrei esprimere tutto il mio disprezzo per quelle persone. Le chiamo persone e non tifosi, che hanno attaccato il pullman della Juventus, che hanno fischiato Spalletti all’ingresso in campo al Maradona e anche quelli che hanno insultato le mogli dei giocatori della Fiorentina. È una brutta deriva e anche una grandissima vergogna che nulla ha a che fare con il tifo”.

Lo sfogo di Alvino

In tanti sui social da stamane stanno smentendo la sassaiola, con testimonianze dirette di testimoni oculari che erano a Fuorigrotta per Napoli-Juventus. Dura la presa di posizione del giornalista di Radio Crc, l’emittente ufficiale del club azzurro, che s’indigna su Facebook: “Ci si è inventata di sana pianta una sassaiola al pullman della Juventus. Episodio mai accaduto così come confermato da chi gestisce l’ordine pubblico a Napoli. Nessun vetro rotto, nessun lancio di pietre all’indirizzo del bus bianconero.

Purtroppo la fake news è diventata subito virale scatenando i soliti leoni da tastiera ed i loro commenti razzisti nei confronti dei napoletani. Scambiare l’accensione di fumogeni con il lancio di sassi significa mistificare la verità. Ci vuole cautela e buon senso prima di dare notizie fasulle!”. In tanti rivelano che la Questura non ha confermato nulla e ricordano le parole di Chiellini che aveva gettato acqua sul fuoco da ieri.