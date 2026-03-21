Juventus-Sassuolo 1-1, pagelle: Pinamonti rimonta un grande Yildiz, Locatelli tradisce Spalletti su rigore

La Juventus non va oltre il pareggio in casa contro il Sassuolo e spreca la possibilità di portarsi al quarto posto in solitario almeno per una notte. La partita era iniziata col verso giusto per i bianconeri, con il gol di Yildiz e un primo tempo di assoluto dominio. Ad inizio ripresa, però, zampata neroverde e mossa vincente di Pinamonti. Nel finale Spalletti tenta le carte della disperazione Vlahovic e addirittura Milik. L’episodio arriva su rigore, ma dal dischetto Locatelli si fa neutralizzare il tiro da un superlativo Muric.
- Le scelte di Spalletti e Grosso
- Il solito Yildiz sblocca la gara
- Pinamonti non sbaglia, Locatelli sì
- Le pagelle della Juventus
- Top e flop del Sassuolo
Le scelte di Spalletti e Grosso
La lotta al quarto posto prosegue e in attesa di Como e Roma tocca alla Juventus scendere in campo per mettere pressione alle rivali. I bianconeri inseguono la terza vittoria di fila dopo quelle contro Pisa e Udinese. Spalletti ha ormai trovato la chiave, in attesa del pieno recupero di Vlahovic: la prima punta la fa Boga con Yildiz a sinistra ma con posizioni interscambiabili. Nessuna novità neppure nel resto della formazione, con Perin confermato tra i pali. Avversario della Vecchia Signora è il Sassuolo di Grosso che non ha obiettivi se non divertirsi per chiudere al meglio un’ottima stagione. L’11 iniziale è condizionato dall’epidemia di pertosse: in campo anche il 18enne Bakola, all’esordio dal 1′. In attacco con lui ci sono Berardi, Pinamonti e Volpato.
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Il solito Yildiz sblocca la gara
Nel primo tempo di Juventus-Sassuolo, i bianconeri hanno preso subito il controllo della partita, mostrando intensità e qualità nelle manovre offensive. Dopo un avvio promettente con Conceicao e McKennie protagonisti, al 14′ Yildiz ha sbloccato il match con un gol fulmineo sfruttando un rinvio lungo di Perin e un assist perfetto del portoghese. La squadra di Spalletti – osannato dal pubblico – ha sfiorato il raddoppio in più occasioni, con Kalulu e Kelly vicini al gol, mentre i neroverdi hanno risposto solo sporadicamente, con Berardi e Pinamonti pericolosi ma imprecisi.
Pinamonti non sbaglia, Locatelli sì
Ad inizio ripresa l’asse Berardi-Pinamonti rimette gli ospiti in pista: il centravanti attacca il primo palo e converte in rete l’invitante pallone offerto dall’esterno. Gli emiliani ci credono e giocano senza paura. Spalletti allora modifica il centrocampo inserendo Miretti e Koopmeiners. Il più pericoloso della ciurma è Boga, tornato a sinistra e maggiormente nel vivo del gioco. Il finale di partita è da rischiatutto: Spalletti inserisce Milik, all’esordio stagionale, e Vlahovic. Il Var arriva in soccorso alla Vecchia Signora: viene ravvisato un tocco di braccio di Idzes che porta al calcio di rigore. Dal dischetto va l’ex Locatelli che però si fa neutralizzare il tiro da Muric. Sempre il numero 1 del Sassuolo salva anche su Milik.
Le pagelle della Juventus
- Perin 6,5 Da un suo preciso rinvio nasce il gol di Yildiz. Sicuro tra i pali, non ha responsabilità sul gol di Pinamonti.
- Kalulu 6,5 Sempre propositivo in avanti, sfiora il gol.
- Bremer 5 Si fa bruciare da Pinamonti sull’1-1. Fuori tempo anche su Bakola.
- Kelly 6 Puntuale in difesa e pericoloso anche in attacco. Insomma, il suo lo fa (dal 79′ Vlahovic sv).
- Cambiaso 5.5 Il Sassuolo attacca soprattutto dal suo lato e non sembra irresistibile (dal 62′ Koopmeiners 6 Comincia centravanti e finisce difensore centrale).
- Locatelli 5 Il rigore sbagliato pesa tanto sulla valutazione e non potrebbe essere altrimenti.
- Thuram 5,5 Bocciato da Spalletti per mancato rispetto delle consegne: l’allenatore lo voleva più largo. Il francese è comunque apparso un po’ opaco (dal 62′ Miretti 6 Qualche buona imbucata offensiva).
- Conceicao 7 Motorino della fascia destra, assist decisivo per Yildiz (dall’88’ Zhegrova sv).
- McKennie 5,5 Tanta corsa, ma anche tanta imprecisione.
- Yildiz 7 Gol immediato, tecnica e freddezza da grande giocatore.
- Boga 6 Buoni movimenti ma stavolta non arriva la zampata. Le cose migliori, comunque, le fa quando si sposta a sinistra (dal 79′ Milik sv).
Top e flop del Sassuolo
- Muric 8 Si rende protagonista di salvataggi decisivi. Rigore compreso.
- Pinamonti 7 Movimento da centravanti perfetto, quello con cui disorienta Bremer nel gol dell’1-1.
- Berardi 7 La palla per Pinamonti è un gioiello ma spesso l’esterno predica bene, anche se non sempre è sostenuto dai compagni.
- Volpato 6,5 Gioca con buona qualità.
- Garcia 5,5 Difensivamente a tratti in difficoltà contro Conceicao.
- Vranckx 5,5 L’assenza più evidente è quella di Matic, che il belga non riesce a sostituire in un ruolo particolarmente delicato.