Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Boga, Koopmeiners, Perin, le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti punta ancora sul falso nove per la gara col Sassuolo: nelle formazioni ufficiali la Juventus dovrebbe presentarsi con Boga al centro dell’attacco, pronto ad alternarsi nella posizione con Yildiz. A centrocampo in dubbio Khephren Thuram, Koopmeiners pronto a sostituirlo. Emiliani in emergenza per l’epidemia di pertosse, a Grosso mancano 6 giocatori, tutti in isolamento.
- Juventus-Sassuolo: le formazioni ufficiali
- Spalletti preferisce Perin tra i pali
- Sassuolo in emergenza pertosse
Juventus-Sassuolo: le formazioni ufficiali
Avanti col falso nove. Contro il Sassuolo la Juventus dovrebbe presentarsi ancora una volta senza un centravanti di ruolo: nelle formazioni ufficiali sarà ancora Boga a ricoprire il ruolo di punta centrale del 4-2-3-1, dietro di lui il terzetto di trequartisti composto da Yildiz, McKennie e Francisco Conceiçao. A centrocampo il dubbio di Luciano Spalletti, che dovrà scegliere tra un Khephren Thuram ancora non al meglio per un problema alla caviglia e Koopmeiners come scudiero di Locatelli.
Spalletti preferisce Perin tra i pali
In difesa Spalleti dà continuità a quella che sarebbe l’ideale linea a quattro della Juventus, con Bremer e Kelly in posizione centrale, Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra. La vera scelta da compiere, ancora una volta, riguarda il portiere: il tecnico toscano è intenzionato a dare ancora una volta fiducia a Perin al posto di Di Gregorio.
Sassuolo in emergenza pertosse
Il Sassuolo arriva all’Allianz Arena in piena emergenza, a causa dell’epidemia di pertosse che ha costretto la società a mettere in isolamento sei elementi del gruppo squadra. Il club emiliano non ha comunicato i nomi dei giocatori lasciati a casa, di certo il tecnico Grosso non potrà contare su Candé, Boloca e Fadera, tutti infortunati.
Juventus-Sassuolo: le formazioni ufficiali
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; I. Koné, Matic, Thortsved; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso