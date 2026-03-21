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Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Boga, Koopmeiners, Perin, le scelte di Spalletti

Il tecnico intenzionato a confermare il 4-2-3-1 col falso nove, a centrocampo l’olandese può sostituire Thuram. Tra i pali bocciato ancora Di Gregorio  

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Fabrizio Napoli

Fabrizio Napoli

Giornalista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Luciano Spalletti punta ancora sul falso nove per la gara col Sassuolo: nelle formazioni ufficiali la Juventus dovrebbe presentarsi con Boga al centro dell’attacco, pronto ad alternarsi nella posizione con Yildiz. A centrocampo in dubbio Khephren Thuram, Koopmeiners pronto a sostituirlo. Emiliani in emergenza per l’epidemia di pertosse, a Grosso mancano 6 giocatori, tutti in isolamento.

Juventus-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Avanti col falso nove. Contro il Sassuolo la Juventus dovrebbe presentarsi ancora una volta senza un centravanti di ruolo: nelle formazioni ufficiali sarà ancora Boga a ricoprire il ruolo di punta centrale del 4-2-3-1, dietro di lui il terzetto di trequartisti composto da Yildiz, McKennie e Francisco Conceiçao. A centrocampo il dubbio di Luciano Spalletti, che dovrà scegliere tra un Khephren Thuram ancora non al meglio per un problema alla caviglia e Koopmeiners come scudiero di Locatelli.

Spalletti preferisce Perin tra i pali

In difesa Spalleti dà continuità a quella che sarebbe l’ideale linea a quattro della Juventus, con Bremer e Kelly in posizione centrale, Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra. La vera scelta da compiere, ancora una volta, riguarda il portiere: il tecnico toscano è intenzionato a dare ancora una volta fiducia a Perin al posto di Di Gregorio.

Sassuolo in emergenza pertosse

Il Sassuolo arriva all’Allianz Arena in piena emergenza, a causa dell’epidemia di pertosse che ha costretto la società a mettere in isolamento sei elementi del gruppo squadra. Il club emiliano non ha comunicato i nomi dei giocatori lasciati a casa, di certo il tecnico Grosso non potrà contare su Candé, Boloca e Fadera, tutti infortunati.

Juventus-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; I. Koné, Matic, Thortsved; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

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