Juventus-Sassuolo, la decisione della Lega dopo epidemia pertosse. Basetti attacca: Grazie ai no-vax

L'anticipo di stasera all'Allianz Stadiium si giocherà regolarmente nonostante l'emergenza sanitaria dei neroverdi, il virologo riaccende la polemica

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si gioca. Nonostante l’emergenza sanitaria, con l’epidemia di pertosse che ha colpito il Sassuolo, l’anticipo serale di serie A con la Juventus, previsto per oggi alle 20.45, si disputerà regolarmente ma sono già scattate polemiche.

Grosso senza almeno 5 giocatori

Il tecnico del Sassuolo Grosso dovrà attingere alla Primavera per completare la lista dei convocati e avrà almeno cinque giocatori fuori uso per il virus di pertosse (il periodo di incubazione è lunghetto, di solito 7-10 giorni e ieri ce n’erano già cinque fuori uso).

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La nota del Sassuolo

Questo il comunicato diramato ieri dal Sassuolo: “Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie.

Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff.”

Nessun nome per privacy

Il club neroverde ha scelto di non rendere nota la lista dei calciatori coinvolti nel focolaio, rinviando anche la pubblicazione dell’elenco dei convocati per la partita.

La polemica del virologo Bassetti

Non si è fatto scappare l’occasione per polemizzare il virologo Matteo Bassetti, nome diventato ultra-noto ai tempi del covid, che su X/twitter attacca: “Emergenza in casa Sassuolo alla vigilia della sfida contro la Juventus a causa di alcuni casi di pertosse. Il club ha riscontrato un caso di pertosse diagnosticata in un giocatore e altri 5 giocatori con sintomi simili.

La pertosse è una malattia infettiva che può essere grave, ma è altamente prevenibile attraverso la vaccinazione. Il vaccino, somministrato come componente dell’esavalente nel primo anno di vita e con successivi richiami è lo strumento più efficace per proteggere i bambini e ridurre la circolazione del batterio Bordetella pertussis. Strane le coincidenze.

Nell’ultima settimana meningococco in UK, epatite A a Napoli e pertosse al Sassuolo, 3 infezioni prevenibili con il vaccino, sono protagonisti della scena sanitaria. I tre microrganismi ringraziano sentitamente le idee e il pensiero novax per avergli consentito di tornare protagonisti e diffondersi facilmente”.

Sono stati disattivati i commenti ed è facile capirne il perchè.