Juventus-Sassuolo, moviola: la trattenuta di Vlahovic fa discutere, cosa ha punito l’arbitro

La prova dell’arbitro Marchetti all’Allianz Stadium nell’anticipo serale di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Marelli, 3 gli ammoniti

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E’ stato in partita fino ai minuti finali l’arbitro Marchetti quando ha un po’ perso la bussola in occasione del dubbio rigore concesso alla Juve. Vediamo cosa è successo.

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Juve-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ protesta della Juventus per un possibile tocco in area di rigore con il braccio di Muharemovic sul tiro di Conceicao. Il difensore però respinge con la gamba. Al 34′ graziato Idzes che ferma in maniera dura Kelly, ci stava il giallo. Primo ammonito al 64′, è Bremer che ferma la ripartenza di Bakola.

I dubbi sul rigore per i bianconeri

Al 74′ ammonito Garcia in netto ritardo su Conceicao. All’82’ l’episodio chiave: tocco in area col braccio di Idzes su colpo di testa di Vlahovic. L’arbitro, che inizialmente aveva lasciato correre, viene richiamato al VAR e dopo aver rivisto le immagini assegna il penalty. Non viene giudicata fallosa, invece, la trattenuta sulla maglia dell’attaccante serbo sul difensore neroverde. Dal dischetto però Locatelli sbaglia. Al 95′ ammonito Lipani per gioco scorretto su Zhegrova. Dopo 6′ di recupero la gara finisce 1-1.

La moviola di Marelli

Sull’episodio del rigore è intervenuto Luca Marelli ai microfoni di DAZN nell’immediato post partita: “Braccio sinistro completamente fuori sagoma di Idzes sul colpo di testa di Locatelli, va valutato se il tocco ci sia stato e se punibile. Si sono accertati che il tocco di braccio ci fosse. Per far capire che il tocco ci fosse, hanno mostrato l’immagine frontale”.

“C’era da valutare se ci fosse stato il tocco col braccio, per quello il Check è andato per le lunghe. Dopo essersi accertati che Idzes avesse toccato il pallone col braccio, il tocco è punibile sia perché il braccio è sopra l’altezza della spalla che perché è completamente fuori sagoma”

Chi è l’arbitro Marchetti

Classe 1989 l’arbitro Marchetti di Ostia Lido, la scelta di Rocchi per Juve-Sassuolo è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo.

I precedenti con le due squadre

Nei 6 precedenti tra Marchetti e il Sassuolo tre sconfitte in Serie A contro la Fiorentina, con l’Atalanta e contro il Como per 2-0 quest’anno, poi anche una vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari nel 2022, una vittoria contro l’Inter e il 2-1 di quest’anno contro l’Atalanta. Primo incrocio stagionale tra l’arbitro di Ostia Lido e la Juventus. Nei precedenti, 4 in totale, erano arrivate tre vittorie e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Bianchini con Allegretta IV uomo, Abisso al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Bremer. Garcia e Lipani.