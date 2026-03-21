Juventus-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Sassuolo di Serie A 2025-26, 30a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Juventus–Sassuolo accende la 30a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino sabato 21 marzo 2026 alle 20.45. La Juventus è 5ª con 53 punti (15 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 51 gol segnati, 28 subiti), mentre il Sassuolo è 11° a quota 38 (11 vittorie, 5 pareggi, 13 sconfitte; 35 gol fatti, 39 incassati). Gara da alta classifica per i bianconeri, chiamati a consolidare l’Europa, contro emiliani alla ricerca di continuità e punti pesanti.

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Probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

A poche ore dal via, la Juventus dovrebbe confermare un 3-4-2-1 solido: Perin tra i pali e terzetto arretrato con Kalulu, Bremer e Kelly. Sulle corsie, a destra McKennie e a sinistra Cambiaso, con in mezzo Locatelli e Thuram a dare equilibrio. Sulla trequarti spazio a Conceicao e Yildiz, mentre davanti potrebbe toccare a David, con opzioni dalla panchina. Il Sassuolo si orienterebbe su un 4-3-3: Muric in porta; linea a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia. In mediana Kone e Matic per ordine e fisicità, con Thorstvedt incursore. Davanti, tridente classico: a destra Berardi, centravanti Pinamonti, a sinistra Lauriente. Le indisponibilità in casa neroverde potrebbero pesare nelle rotazioni, mentre tra i bianconeri restano ballottaggi aperti sulle fasce. Al momento non si segnalano squalifiche pesanti.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

(3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

Gli indisponibili di Juventus-Sassuolo

Nel Sassuolo pesano assenze in difesa e sulle corsie: stop prolungati per alcuni elementi chiave e qualche forfait recente che potrebbe ridurre le alternative a gara in corso. La Juventus arriva con l’undici tipo quasi al completo, con qualche gestione delle energie e scelte legate alla condizione del momento. Non risultano squalifiche di rilievo alla vigilia.

Juventus – Infortunati: nessuno di rilievo. Squalificati: nessuno.

– Infortunati: nessuno di rilievo. Squalificati: nessuno. Sassuolo – Infortunati: Candé (lesione del legamento crociato anteriore), Boloca (infortunio al ginocchio), Fadera (trauma facciale), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento in crescita per il Sassuolo, che ha raccolto 9 punti nelle ultime cinque. La Juventus si è rimessa in moto con 7 punti, alternando scivoloni e vittorie nette: bianconeri efficaci quando impongono ritmo e aggressione alta, neroverdi pericolosi nelle transizioni.

Juventus ko ko x ok ok Sassuolo ok ok ok ko ko

Nelle ultime 5 di campionato la Juventus ha totalizzato 7 punti, il Sassuolo ne ha fatti 9. Questo il dettaglio dei risultati:

Juventus

Inter-Juventus 3-2; Juventus-Como 0-2; Roma-Juventus 3-3; Juventus-Pisa 4-0; Udinese-Juventus 0-1.

Sassuolo

Udinese-Sassuolo 1-2; Sassuolo-Verona 3-0; Sassuolo-Atalanta 2-1; Lazio-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Bologna 0-1.

L’arbitro di Juventus-Sassuolo

Dirige Matteo Marchetti, assistenti Costanzo e Bianchini; IV Allegretta, VAR Abisso, AVAR Camplone. In questa Serie A 2025/26 Marchetti ha arbitrato 10 partite: 3 rigori assegnati, 37 ammonizioni, 1 doppio giallo e 4 espulsioni (media 4,2 cartellini a gara), con 37 fuorigioco segnalati. Un profilo che non esita a intervenire sul piano disciplinare.

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: COSTANZO – BIANCHINI

IV: ALLEGRETTA

VAR: ABISSO

AVAR: CAMPLONE

Informazioni interessanti sul match

La storia recente tra Juventus e Sassuolo racconta di un equilibrio dinamico: due vittorie a testa nelle ultime quattro, ma con parziali opposti nelle serie più recenti. I bianconeri arrivano da due successi senza gol al passivo e puntano a prolungare il filotto difensivo, mentre i neroverdi alternano strappi offensivi a qualche crepa dietro, con una lunga striscia senza pareggi. Occhi su Yildiz, sempre più centrale nella produzione bianconera, e su Berardi/Lauriente, barometro tecnico dell’attacco emiliano. La pressione alta della Juve genera molte riaggressioni e tiri dopo recupero, ma la trasformazione in gol non è sempre proporzionale: dato che può premiare l’efficienza del Sassuolo in transizione. In panchina, l’esperienza può fare la differenza nella lettura dei momenti chiave.

Ultime quattro sfide in equilibrio: due successi per la Juventus e due per il Sassuolo ; nelle due più recenti, parziale totale 6-0 per i bianconeri.

e due per il ; nelle due più recenti, parziale totale 6-0 per i bianconeri. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Sassuolo in A: 16 successi in 23 incroci (4V, 3N per i neroverdi) e 55 reti segnate ai danni degli emiliani.

è la squadra che ha battuto più volte il in A: 16 successi in 23 incroci (4V, 3N per i neroverdi) e 55 reti segnate ai danni degli emiliani. In trasferta il Sassuolo ha vinto una sola volta sul campo della Juventus (2-1 nel 2021) e non ha mai mantenuto la porta inviolata a Torino: 30 gol subiti in 11 gare.

ha vinto una sola volta sul campo della (2-1 nel 2021) e non ha mai mantenuto la porta inviolata a Torino: 30 gol subiti in 11 gare. La Juventus arriva da due vittorie con porta inviolata e sogna il tris di clean sheet in campionato, cosa che le manca da oltre un anno.

arriva da due vittorie con porta inviolata e sogna il tris di clean sheet in campionato, cosa che le manca da oltre un anno. Sassuolo senza pareggi da 11 giornate (5V, 6P): striscia aperta più lunga tra le squadre di A.

senza pareggi da 11 giornate (5V, 6P): striscia aperta più lunga tra le squadre di A. Pressione alta bianconera: record di recuperi offensivi (230) e tiri dopo recupero (54), ma solo due gol da queste situazioni; i neroverdi hanno realizzato quattro reti con meno conclusioni.

La Juventus ha commesso più errori che portano al tiro avversario (28) di chiunque: da questi, 10 i gol incassati, dato da tenere d’occhio.

ha commesso più errori che portano al tiro avversario (28) di chiunque: da questi, 10 i gol incassati, dato da tenere d’occhio. Traguardo storico nel mirino per l’allenatore bianconero: con una vittoria, arrivo a quota 300 successi in Serie A.

Yildiz è in doppia cifra tra gol e assist stagionali complessivi: impatto crescente e media punti Juve più alta con lui titolare.

è in doppia cifra tra gol e assist stagionali complessivi: impatto crescente e media punti Juve più alta con lui titolare. Attenzione ai centrocampisti: Kone vanta una percentuale realizzativa altissima tra i pari ruolo con almeno cinque gol.

Le statistiche stagionali di Juventus e Sassuolo

La Juventus segna di più (51 a 35) e concede meno (28 a 39), con un possesso medio superiore (56,5% contro 45,1%) e maggiore volume di conclusioni. Il Sassuolo costruisce meno ma è discretamente preciso al tiro; bianconeri avanti anche nei clean sheet e nell’intensità (PPDA 12,0 vs 15,3). Disciplina: meno cartellini per la Juve.

Singoli: capocannoniere Juventus Yildiz (9), poi McKennie/David a quota 4-5; miglior assistman Yildiz (6). Più ammoniti bianconeri: Locatelli e Koopmeiners (5); rossi: Cambiaso e Kalulu (1). In porta, Di Gregorio a 9 clean sheet. Nel Sassuolo: capocannoniere Berardi (7) su Pinamonti (6) e Lauriente/Kone (5); assistman Lauriente (7). Più ammoniti: Matic, Walukiewicz (6); rossi: Nzola, Matic (1). Muric a 6 clean sheet.

Juventus Sassuolo Partite giocate 29 29 Vittorie 15 11 Pareggi 8 5 Sconfitte 6 13 Gol fatti 51 35 Gol subiti 28 39 Possesso palla (%) 56,5 45,1 Tiri totali 347 229 Tiri in porta 177 110 Precisione tiro (%) 51,0 48,0 PPDA 12,0 15,3 Clean sheet 11 6 Cartellini gialli 33 62 Cartellini rossi 2 3 Capocannoniere Yildiz 9 Berardi 7 Top assistman Yildiz 6 Lauriente 7

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FAQ Quando e a che ora si gioca Juventus-Sassuolo? Sabato 21 marzo 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Juventus-Sassuolo? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Sassuolo? Matteo Marchetti. Assistenti Costanzo-Bianchini; IV Allegretta; VAR Abisso; AVAR Camplone.