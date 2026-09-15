L’atteggiamento dei giocatori bianconeri continua a stupire i social e non solo in Italia: oltre 12 milioni di visualizzazioni. Spalletti verso la mossa della disperazione

Un video che gira sui social da giorni, non per la prodezza di Adzic quanto per l’atteggiamento dei giocatori della Juventus. In casa bianconera è già tempo di analisi e di riflessioni, c’è chi invoca l’esonero di Luciano Spalletti ma quello che preoccupa di più è quello che succede dietro le quinte e che la gara con il Sassuolo sembra aver messo in discussione.

Il video virale anche in Spagna

Sono passati due giorni dalla rete di Adzic che ha regalato la vittoria al Sassuolo nel match contro la Juventus. Ma c’è una cosa che non è andata giù ai fan bianconeri e non è solo la sconfitta all’ultimo minuto. Il quotidiano spagnolo AS riprende il video dell’azione della squadra di Aquilani, un video che ha già registrato oltre 12 milioni di visualizzazioni e il titolo che sceglie il giornale iberico è eloquente: “Quando lo guarderete capirete il motivo delle visualizzazioni”.

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Il motivo è semplice da spiegare, l’azione del Sassuolo al minuto 94’ non è di quelle travolgenti, certo la stanchezza alla fine del match si fa sentire ma quello che i tifosi della Juve (e non solo) mettono in evidenza è l’atteggiamento della squadra di Luciano Spalletti. Il rientro in difesa non è quello di giocatori che fiutano il pericolo e fanno di tutto per evitarlo, anzi si va quasi al piccolo trotto. Anche la chiusura di Douglas Luiz su Adzic è tutto tranne che furente, al punto che sui social c’è chi si è lanciato in strane teorie. Una cosa è sicura: l’atteggiamento della squadra non è andato giù ai tifosi.

Spalletti è già spalle al muro

Giovanni Carnevali ieri ha ribadito la fiducia a Luciano Spalletti. Ma è evidente che dietro le parole del direttore generale ci sia la volontà di non premere ancora il pulsante dell’allarme più che una reale convinzione. La Gazzetta dello Sport già parla di “bonus finiti” per il tecnico toscano che ora si trova davanti due esami importanti a cominciare dalla sfida europea con il Nec in programma giovedì e poi ancora di più, quella con l’Atalanta nel prossimo fine settimana. Lucio è in bilico, su di lui già piomba l’ombra di Antonio Conte e se di mezzo ci si mettono anche i bookmakers, allora la situazione si fa intricata. Le quote sull’esonero del tecnico sono calate vertiginosamente nelle ultime ore, non è detto che sarà così ma è di certo un segnale importante.

Verso la difesa a 3: è la mossa della disperazione?

Quando le cose non vanno bene, la prima mossa di un allenatore è quella di provare a mischiare le carte con un cambio modulo. Secondo Tuttosport, la prima novità che potrebbe presentare Spalletti dovrebbe essere quella della difesa a 3. Il tecnico toscano, che deve fare a meno di un riferimento importante a centrocampo come Locatelli, potrebbe puntare su un modulo che garantisce più copertura in fase difensiva con Kalulu, Bremer e Lucumì nel reparto arretrato e Sarr a fare da compagno ideale in mezzo al campo a Douglas Luiz. Ma tra le possibili soluzioni per risolvere anche i problemi in attacco ci potrebbe essere l’idea di schierare Nico Gonzalez (il giocatore apparso più in forma in questa prima fase) come falso nueve al posto di uno spento Kolo Muani.