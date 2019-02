Zarko Pelicic, l'agente del difensore dell'Atletico Madrid Savic si è così espresso su un possibile interesse della Juventus nei confronti del suo assistito.

"Il suo contratto con l'Atletico scade nel 2022, lui sta bene a Madrid. Vedremo, però, quanto accadrà in futuro. Per il momento posso dire questo, i rumors non mi sorprendono perché le voci di mercato intorno al nome di Savic sono sempre esistite", le sue parole a Tuttomercatoweb.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 15:30