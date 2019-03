Juventus sbagliata, Kean gestito male

Tuttojuve si associa ai fischi che hanno salutato il ritorno in campo della Juventus dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. La formazione scesa in campo contro l’Empoli, in balia per un tempo di un avversario impelagato nella bagarre salvezza e capace di trovare i tre punti solo grazie a un’invenzione di un calciatore lasciato inizialmente in panchina, non è piaciuta all’editorialista Andrea Bosco, che nel suo commento alla partita ha riservato più di una critica a Max Allegri.

Corte Marziale – Citando una massima di Marziale – “la fortuna dà troppo a molti, a nessuno abbastanza” – il giornalista fotografa il tecnico livornese come essenzialmente baciato dalla buona sorte e ne critica le scelte di formazione, dettate – sempre secondo Bosco – esclusivamente da “permalosità”.

La formazione – Per Bosco quella di ieri era “una Juve sbagliata soprattutto perché mancava Kean”. Già, l’esclusione del nuovo centravanti della nazionale in una gara sulla carta disegnata a puntino per lanciarlo da titolare dopo gli exploit con la maglia dell’Italia ha lasciato perplessi molti tifosi bianconeri. “Questo entra e dopo tre minuti segna, non è un problema è una risorsa”, pungola l’editorialista di Tuttojuve. Ma anche il centrocampo a quattro con Bentancur e la mancanza di idee finiscono nella graticola.

L’invito – Morale della favola: giochino sempre quelli bravi e in forma, in ogni occasione e contro qualsiasi avversario. Come Pelè in Svezia, Crujiff nella finale di Coppa Campioni contro il Milan e Rivera che debuttò in serie A a 17 anni. Perché non potrebbe farlo – si chiede Bosco – Kean nel finale di un campionato ormai in cassaforte e con le energie fisiche e mentali della Juventus proiettate tutte verso l’agognata conquista della Champions?

SPORTEVAI | 31-03-2019 10:41