Juventus, scambio di talenti per arrivare a Chiesa

Federico Chiesa resta nella lista dei sogni della Juventus per la prossima stagione. Il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici non ha mai fatto segreto di essere molto interessato al talento viola, ormai in rampa di lancio per diventare un top player, e avrebbe già contattato il club gigliato.

Secondo Raisport il dirigente della Vecchia Signora per ammorbidire le richieste della famiglia Della Valle, che non chiede meno di 100 milioni per il figlio d'arte, è pronto a mettere sul tavolo il cartellino della punta azzurra Moise Kean, centravanti classe 2000 chiuso in questa stagione da Cristiano Ronaldo ma dal futuro assicurato. Le due parti si aggiorneranno nelle prossime settimane.

Chiesa è da tempo nel mirino delle big di serie A Juve, Inter e Napoli, ed interessa anche all'estero (il Real Madrid ha già inviato diversi osservatori per valutarlo).

"Il Dna della Juve è sempre stato avere giocatori italiani come base e noi li stiamo cercando. Li facciamo crescere dentro, come Kean o li acquistiamo: sempre abbiamo preso qualcuno dal Genoa, dall’Atalanta, dall’Udinese. Poi è chiaro che il livello della Juve degli ultimi anni non è uguale a quello di cinque anni fa, non è uguale a quello di dieci anni fa. Logicamente, come si restringe il numero dei calciatori in generale che possono giocare nella Juventus di oggi, si restringe il numero degli italiani che possono farlo. Giovani italiani bravi che mi piacerebbero? Zaniolo, Chiesa, Barella e Tonali", le parole di Paratici sulla questione.

La Juve tra pochi giorni affronterà l'Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. Emre Can, in un'intervista a Tuttosport, si dice tranquillo: "Qui c'è Cristiano Ronaldo, il più grande del mondo, ma nello spogliatoio è uguale agli altri e si comporta in modo naturale. Tutti sono allo stesso livello, non ci sono privilegi, si lavora, poi si fanno battute, si organizzano scherzi anche con lo staff. Questa squadra è un club famiglia. Non è un insieme di campioni. Le individualità contano molto meno del gruppo", assicura il centrocampista tedesco.

"L'Atletico è una delle avversarie più dure che potessero capitarci, la peggiore dell'urna due. Per il modo in cui giocano, fisico e spigoloso, ti rendono la vita difficile. Barcellona e Real Madrid sono fortissime e stanno arrivando al top proprio ora. Il Liverpool è la finalista dell'anno scorso e occhio al Bayern che sta entrando in forma. Poi c'è il City, il PSG e noi. E' la Champions più interessante degli ultimi anni".

SPORTAL.IT | 17-02-2019 13:40