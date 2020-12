Juventus, scatto per Reynolds: sinergia con un club di A

Un terzino a stelle e strisce infiamma il mercato della Serie A. Bryan Reynolds piace sempre di più a Juventus e Roma, pronte a sfidarsi già a gennaio per l’esterno difensivo classe 2001 in forza all’FC Dallas e nel giro delle Nazionali giovanili Usa.

I giallorossi proveranno a sfruttare l’atout rappresentato dalla proprietà americana, ma dopo l’ottimo impatto di Wes McKennie la Juve vorrebbe piazzare un altro acquisto made in Usa.

Così, non avendo al momento a disposizione slot liberi per gli extracomunitari, a Torino si punta a sfruttare la sinergia con un altro club di Serie A, come successo con il Sassuolo per Merih Demiral: come riportato da ‘Tuttosport’ per arrivare a Reynolds la Juventus potrebbe lavorare in collaborazione con il Cagliari, altro club interessato al giocatore. I rossoblù potrebbero tesserare il giovane talento già a gennaio.

21-12-2020