Juventus, scelta tra Neto e Sergio Rico con vista su Palmisani: la decisione dopo il ko di Grabara

I bianconeri hanno deciso di prendere il brasiliano, ex di turno e reduce dall'esperienza al Botafogo: sarà lui il secondo di Vicario dopo l'infortunio capitato a Grabara

Aspettare fino a gennaio, promuovendo Radu a terzo portiere e Pinsoglio secondo: la Juventus ha deciso di no, perché se dovesse venire un raffreddore a Vicario, i problemi potrebbero essere seri. I giocatori di movimento si possono spostare, adattare, riciclare: il portiere no.

La Juventus sceglie Neto

Dopo l’infortunio occorso a Grabara la Juventus in queste ore sta per prendere un portiere svincolato. Alla fine il nome che ha prevalso – come riporta Sky Sport – è quello di Neto, mentre è stata scartata l’ipotesi Sergio Rico. In queste ore sono in corso i contatti per chiudere per il 37enne brasiliano che aveva già vestito la maglia bianconera fra il 2015 e il 2017, totalizzando 22 presenze e vincendo due scudetti, due coppa Italia e una Supercoppa italiana. Scartata l’ipotesi Sergio Rico, 33enne ex portiere del Psg e della nazionale spagnola, svincolato dopo l’ultima esperienza al club qatariota Al-Gharafa. Nel 2023 è stato in coma per un mese dopo una caduta di cavallo e impiegò un anno e mezzo prima di tornare su un campo di calcio.

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Neto ritorna alla Juventus

Dopo l’esperienza alla Juventus, nel 2017 Neto è passato al Valencia, diventando titolare e contribuendo alla conquista della Coppa del Re 2018/19. L’estate successiva è arrivato al Barcellona, dove ha ricoperto prevalentemente il ruolo di alternativa a ter Stegen e ha vinto un’altra Coppa del Re, nel 2021. Nel 2022 ha scelto la Premier League firmando per il Bournemouth, dove ha trovato maggiore continuità, prima del prestito all’Arsenal nella stagione 2024/25. Nel 2025 è tornato in Brasile per giocare nel Botafogo. Con il Brasile ha disputato una sola partita con la nazionale maggiore, nel 2018 contro El Salvador, mentre nel 2012 aveva conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra con la selezione olimpica.

Juventus, occhi su Palmisani

Nel frattempo in casa Juventus si guarda al futuro per un ruolo delicato come quello del portiere: Vicario è in prestito, e sebbene per ora stia facendo bene, non è dato sapere se rimarrà a lungo in bianconero. Per questo le antenne dei dirigenti bianconeri, e non solo, si stanno sintonizzando su Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone che ha confessato di avere in Gigi Buffon il suo grande idolo.

Palmisani e l’idolo Buffon

Nato ad Alatri nel 2004, cresciuto nel settore giovanile giallazzurro e arrivato in prima squadra dopo alcune esperienze in Serie C, il portiere si è imposto come protagonista della promozione in Serie A: nella scorsa stagione ha disputato tutte le 38 partite di campionato, mantenendo la porta inviolata in 15 occasioni. Tra i suoi riferimenti c’è sempre stato Gianluigi Buffon. Palmisani ha raccontato che, quando era ragazzino, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale rappresentava il suo idolo e che gli piacerebbe riuscire a conoscerlo. Oggi, invece, studia soprattutto Thibaut Courtois, altro modello per il giovane estremo difensore.

Palmisani, il portiere del futuro

La partita che ha fatto definitivamente esplodere il suo nome è stata quella contro il Como del 20 settembre. Nel successo per 2-0 del Frosinone, Palmisani è stato protagonista di una serie di interventi decisivi, soprattutto sulle conclusioni di Douvikas, Nico Paz, Kean e Jesus Rodriguez. La prestazione ha avuto anche un effetto immediato sul suo futuro: il Frosinone ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031, blindando il proprio prodotto del vivaio proprio mentre l’interesse dei grandi club cresceva.

Le big di serie A su Palmisani

Tra le società che hanno messo gli occhi su Palmisani c’è soprattutto la Juventus. L’interesse bianconero non sarebbe nato dopo la prestazione contro il Como: secondo diverse ricostruzioni di mercato, il portiere era già monitorato da mesi e la Juventus avrebbe valutato un’operazione simile a quella che in passato portò Federico Gatti a Torino, acquistando il giocatore per poi lasciarlo maturare in prestito al Frosinone. Il piano, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, potrebbe essere quello di anticipare la concorrenza e assicurarsi il cartellino del portiere lasciandolo eventualmente a Frosinone fino al termine della stagione.