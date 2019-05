Juventus, scelto il primo big da sacrificare: tifosi stupiti e arrabbiati

Aumentano sensibilmente le probabilità di un addio alla Juventus diJoao Cancelo in estate. Il terzino portoghese, dopo una stagione a Torino e una all’Inter, è di nuovo pronto a fare le valigie per una nuova destinazione, questa volta in Premier League, al Manchester City di Pep Guardiola. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Da giorni si parla del pressing dei Citizens per l’esterno bianconero: ora i campioni d’Inghilterra sono passati alle vie di fatto e hanno presentato alla Vecchia Signora una offerta da 60 milioni di euro che non può non ingolosire il responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici. Nel caso le cifre fossero confermate, la Juve realizzerebbe una plusvalenza importante (Cancelo fu prelevato per 40 milioni di euro 12 mesi fa).

Cancelo arriva da una stagione di luci ed ombre, ben sintetizzata dalla partita d’andata del quarto di finale di Champions League contro l’Ajax: nel primo tempo si inventò uno splendido assist per il vantaggio di Cristiano Ronaldo, nella ripresa commise l’errore che causò il pareggio degli olandesi. Proprio le sue prestazioni difensive sono state il cruccio di Allegri, con il quale il rapporto non è stato sempre idilliaco.

Nel Manchester City Cancelo, 33 partite e 8 assist in questa stagione bianconera, andrebbe a sostituire Danilo, in partenza per l’Inter.

L’addio di Cancelo sta scatenando il dibattito tra i tifosi della Juventus, perlopiù scettici nei confronti della decisione della società che si sta ormai delineando. Tanti temono l’abbassamento di qualità nella rosa: “Cancelo, Dani Alves… Con Guardiola sarebbero uno spettacolo con Allegri si cedono. Pazzesco”, “Che strategia lungimirante… mandano via i calciatori giovani e forti,mentre tengono il relitto di Allegri. Agnelli è alla frutta”, “Perchè ho l’impressione che Cancelo, in mano a Pep, diventerà in iradiddio?”, “Se fosse vero sarebbe un’ operazione assurda. Cancelo è attualmente il miglior terzino che abbiamo in rosa”, va bene la plusvalenza ma con chi lo sostituisci?”, “L’unico a partire sarà Allegri. Non preoccupatevi”.

