Juventus, scelto l'attaccante da cedere per finanziare il mercato

Il parco attaccanti della Juventus edizione 2018-2019 non si è rivelato vasto a sufficienza per evitare momenti di emergenza. Complici i tanti infortuni, Max Allegri ha spesso dovuto fare i conti con un reparto ridotto all’osso anche se tutto questo si è rivelato una fortuna avendo spalancato le porte a Moise Kean, che ha trovato poco spazio salvo ritagliarsi un ruolo da protagonista all’inizio della primavera, almeno in campionato.

A turno si sono dovuti fermare tutti per infortunio, da Dybala a Mandzukic fino a Cristiano Ronaldo, anche se le assenze più lunghe sono state quelle di Juan Cuadrado e di Douglas Costa.

Il brasiliano in particolare non ha vissuto un’annata memorabile neppure sul piano del rendimento al punto da essere indicato come uno dei possibili partenti al termine della stagione, dopo appena due annate in bianconero.

Gli interessamenti non mancano a partire da quello del Paris Saint-Germain, ma quest’ipotesi è stata smentita seccamente dai media francesi.

Secondo il portale transalpino 'le10sport.com', il club parigino non avrebbe avuto alcun contatto con la dirigenza della Juventus per Douglas Costa, che quindi non sarebbe in lizza per tornare ad essere compagno di squadra di Gigi Buffon e per entrare in corsa per un posto nell’attacco dei francesi, da dove potrebbe partire uno tra Mbappé, Cavani e Neymar, con il primo favorito.

Detto questo non è affatto certo che Costa resti a Torino: in piedi c’è infatti la clamorosa ipotesi del ritorno al Bayern Monaco, che lo aveva ceduto alla Juve per nell’estate 2017, per 6 milioni di prestito e riscatto a 40, o in alternativa l’approdo al Tottenham.

A Monaco Costa ha giocato per due stagioni, tra il 2015 e il 2017, proveniente dallo Shakhtar Donetsk, conquistando due campionati tedeschi, una Coppa di Germania e la Supercoppa nazionale.

Il suo addio potrebbe permettere alla Juventus di fare cassa per finanziare operazioni in entrata in più reparti.



