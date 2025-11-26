Juventus, gli scenari per andare ai playoff di Champions: e per il centrocampo spunta il nome di Toth del Ferencvaros

A tre giornate dal termine della prima fase, ai bianconeri basterebbero due vittorie per accedere agli spareggi: Pafos in casa, Benfica e Monaco fuori le avversarie. Per gennaio piace il giovane ungherese, ma occhio ai club tedeschi

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

L’ultima volta fu 419 giorni fa, si giocava a Lipsia, in panchina c’era Thiago Motta e dopo pochi minuti Bremer si sarebbe infortunato, compromettendo l’intera stagione: da tanto la Juventus non vinceva in Europa, e con lo stesso punteggio.

La Juventus rivede la luce in Europa

Precedente che forse non porta fortuna, visto che dopo quel successo in terra teutonica, per la Juve le cose andarono tutt’altro che bene. La speranza è che il vento sia cambiato, soprattutto se i gol di Openda e David, oltre che il ritorno di Zhegrova in campo, possano rappresentare l’alba di una stagione migliore. Se il primo turno di Champions finisse oggi, i bianconeri sarebbero comunque all’interno delle prime 24. Sei punti che valgono la posizione numero 22, differenza reti a zero. Nella scorsa edizione servirono 11 punti per passare ai play off.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, il cammino in Champions

Saranno decisive dunque le prossime tre partite, in casa contro i ciprioti del Pafos il 10 dicembre e in Portogallo contro il Benfica il 21 gennaio. In caso di doppia vittoria i punti sarebbero 12, quota che darebbe la quasi assoluta certezza di partecipare ai play off. A quel punto ci sarà l’ultima gara in casa di Paul Pogba, a Monaco. Se addirittura i bianconeri facessero bottino pieno, 15 punti non darebbero comunque la certezza di approdare direttamente agli ottavi di finale. Conti che per ora potrebbero far venire il mal di testa: bisogna provare a vincerle tutte, nella speranza che la vittoria di Bodo non resti isolata.

Juventus, piace Toth del Ferencvaros

Nel frattempo le voci di mercato continuano a divampare, con l’avvicinarsi del calciomercato invernale: anche i sassi sanno che la Juventus avrebbe bisogno di un giocatore a centrocampo, e nelle ultime ore in casa bianconera sta avanzando il nome di Alex Toth, centrocampista centrale del Ferencvaros e già nel giro della nazionale ungherese. Classe 2005, come riporta Sport Mediaset il giocatore piace anche a Bayer Leverkusen e Lipsia, che lo seguono già da tempo, ma anche a Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Toth già faro dell’Ungheria

Se davvero piace, i bianconeri dovranno affondare il colpo in tempi brevi per battere la concorrenza: l’ungherese quest’anno ha già collezionato 19 presenze, con 2 gol e 5 assist. Può ricoprire più ruoli nella mediana, reparto che i bianconeri puntano a rinforzare: il Ferencvaros vuole 15 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio, cifra che potrebbe alzarsi ulteriormente in estate. Il giocatore è apprezzato molto anche da Marco Rossi, ct dell’Ungheria, che lo ha promosso titolare in pianta stabile.