Juventus, scintille Locatelli-Spalletti e il bacio a Yildiz: la vittoria non placa le polemiche, processo a Koop

Terza vittoria di fila per i bianconeri, ma sui social i tifosi puntano il dito contro due calciatori. L'allenatore pazzo del turco: "Gli voglio bene come un figlio"

La classifica dice -1 dalla vetta. La Juventus avrà pure due gare in meno rispetto a Inter e Milan, ma intanto a Pisa è arrivata la terza vittoria di fila, a testimonianza del fatto che la cura Spalletti inizia a dare i suoi frutti. L’ex ct ha vissuto una partita nella partita con i suoi calciatori: dalle scintille con capitan Locatelli alle coccole riservate al gioiello Yildiz, che ha fissato il risultato sul 2-0 col tap in nei minuti finali del match. Intanto sul web si apre (l’ennesimo) processo a Koopmeiners.

Juventus, scintille Locatelli-Spalletti

Al minuto 60 Spalletti decide di sostituire Locatelli, ammonito poco prima, con Zhegrova. È la sostituzione che cambia la storia del match. E, infatti, 13′ dopo la Juventus si porta in vantaggio con l’autogol di Calabresi.

Come riferito in diretta da Dazn, al momento del cambio si sono registrate scintille tra l’allenatore e il calciatore. Spalletti gli ha dato il cinque, mentre Locatelli ha provato a chiedere spiegazioni sul motivo della sua uscita dal campo. “Vai, vai in panchina”, gli ha detto l’allenatore. Tra i due i rapporti sembrano ai minimi termini.

Baci e abbracci a Yildiz

L’ex ct della Nazionale, al terzo successo di fila in campionato (quarto, se si considera la Champions), ha riservato tutt’altro trattamento a Yildiz, che a Pisa ha trovato il suo sesto gol in Serie A. Spalletti ha aspettato il ventenne turco, sostituito al 92′, a bordocampo per poi stringerlo in un abbraccio prolungato con tanto di bacio a suggellare un legame sempre più solido tra i due.

“Gli voglio bene come un figlio, è il nostro numero 10 – ha detto a Dazn -. Si prova a dirgli qualcosa in maniera a volte corretta, qualche volta si provano anche altre maniere, ma siamo in sintonia: io gli posso dire le cose e lui deve stare attento a quello che gli dico”. Ai microfoni di Sky, invece, ha voluto sottolineare anche l’impatto di Zhegrova sulla partita. “Ha avuto la febbre alta per tre giorni, si è allenato solo ieri mattina e non pensavo potesse fare così tanto. Ci ha dato qualità”.

Ancora polemiche: processo a Koopmeiners

La vittoria non ha convinto i tifosi. Due in particolare i calciatori finiti sotto processo: Locatelli e Koopmeiners. “Bastava far uscire Locatelli per segnare?” scrive Nic su X. “Locatelli dopo 60 minuti da schifo e un giallo sul groppone chiede anche spiegazioni. Imbarazzante” rincara Matteo.

Pioggia di critiche sull’olandese, dirottato sulla trequarti con risultati ancora una volta poco incoraggianti. “Complimenti all’Atalanta per averci rifilato a 60 milioni Koopmeiners” punge Alessio. “Zhegrova con un solo piede fa quello che Koopmeiners non fa con due e forse nemmeno con le mani” attacca Christian. “In una squadra in cui gli scarsi abbondano, Koopmeiners riesce ad essere il più scarso di tutti” chiude Luca.