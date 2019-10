Juventus, scintille tra Capello e Sarri dopo la gara di Champions

La prestazione della Juventus nella partita di Champions League contro il Lokomotiv Mosca ha diviso tifosi e addetti ai lavori. I bianconeri, sotto per 1-0 al termine del primo tempo, hanno ribaltato la sfida in due minuti con la doppietta di Dybala, scacciando i fantasmi ma non le critiche che sono piovute sulla squadra di Maurizio Sarri sui social.

Il tecnico toscano ai microfoni di Sky ha difeso i suoi ed è stato protagonista di un siparietto con un ex illustre della Juventus, Fabio Capello: “Stiamo giocando ogni tre giorni, a questi ritmi una gara meno brillante può capitare a tutti. Mi hanno detto a fine partita che da quando esiste la Champions abbiamo fatto il record di possesso palla, 77,8%, e di supremazia territoriale, con 28 tiri fatti“.

Da qui l’intervento di un Capello scettico: “Maurizio, scusa, hai detto 28 tiri? Forse ho visto un’altra partita“. “Non sono numeri miei – ha replicato immediatamente Sarri -, sono le statistiche che mi hanno dato a fine partita”.

Ancora Capello: “Io sinceramente non li ho visti. Forse ho guardato un’altra partita. Le conosco bene le statistiche Uefa che vengono consegnate a fine partita, spesso non corrispondono al vero. Stasera la Juve ha vinto con due tiri da fuori area, sul secondo è stato decisivo l’errore proprio del portiere”.

A fine collegamento la pace e i complimenti a Sarri: “Comunque Maurizio siamo contenti per voi”.

Tra i più criticati dopo la partita dell’Allianz Stadium c’è ancora una volta De Ligt. Nel dopo gara però il ventenne olandese si è difeso: “Penso di aver giocato bene, costante e solido, non ho sbagliato molto. Sono soddisfatto. Il Lokomotiv non ha quasi mai tirato in porta, anche se erano insidiosi in contropiede. Le critiche? Non leggo molto a dire il vero”.

