Juventus, sciolto il dubbio Osimhen: l’annuncio dalla Turchia. La mossa del Galatasaray per passare il turno

Le condizioni di Osimhen, che ha saltato l'ultima partita di Super Lig a causa di un fastidio al ginocchio, preoccupano Okan Buruk: arrivano aggiornamenti da Istanbul

È il giorno della vigilia di Juventus-Galatasaray e, mentre Spalletti spera di ricevere buone notizie sui recuperi di Bremer e Yildiz, i tifosi bianconeri si chiedono se Osimhen giocherà o meno il ritorno dei playoff di Champions League allo Stadium. Dalla Turchia arrivano aggiornamenti sulle condizioni del ginocchio dell’ex centravanti del Napoli. Intanto il club di Istanbul ha un piano ben preciso per incentivare la squadra ad approdare agli ottavi di finale del torneo più nobile e ricco del Vecchio Continente.

Juventus, come sta Osimhen

Inutile girarci intorno: gli occhi sono tutti puntati su Victor Osimhen, già protagonista del primo atto andato in scena al Rams Park con i due assist che hanno contribuito in maniera determinante al 5-2 finale. Il forte attaccante nigeriano ha saltato l’ultima partita di campionato persa in trasferta per 2-0 contro il Konyaspor a causa di un fastidio al ginocchio destro.

Il Galatasaray ha comunicato che si è trattato di riposo in via precauzionale (sarebbe stato lo stesso giocatore a chiedere a Okan Buruk di essere risparmiato per non compromettere la sua presenza nella decisiva sfida di Torino), ma in realtà le condizioni dell’ex Napoli hanno destato non poche preoccupazioni.

L’annuncio dalla Turchia

Come riferisce il quotidiano turco Hurriyet, ieri Osimhen, che in questa edizione della Champions ha già timbrato il cartellino 6 volte, si è allenato con la squadra, è in buone condizioni e non vede l’ora di scendere in campo contro la Juventus. Insomma, tutto lascia pensare che l’ex Pallone d’oro africano farà parte dell’undici titolare che affronterà l’undici di Spalletti, a sua volta speranzoso di poter contare almeno su uno tra Bremer e Yildiz.

In serata è prevista la tradizionale conferenza stampa della vigilia di Okan Buruk, che farà sicuramente chiarezza su Osimhen. Da valutare anche le condizioni di Icardi, uscito malconcio dalla partita col Konyaspor che ha scatenato la bufera nella Istanbul giallorossa.

La mossa del Galatasaray per battere la Juventus

Approdare agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie vale un bonus di 11 milioni da parte della Uefa. Ecco, allora, che il Galatasaray ha stabilito un ricco premio da distribuire ai calciatori in caso di passaggio del turno.

A svelare le cifre è il sito Fanatik: il club campione di Turchia ha stanziato un budget da 2 milioni di euro, decisamente un incentivo in più per gli uomini agli ordini di Buruk. Dal canto suo, la Juve deve credere nella missione remuntada. Ora il Gala, poi la Roma: i bianconeri si giocano la stagione nei prossimi 180 minuti. Ballano 80 milioni, che proprio non possono andare in fumo.