Juventus, scoppia il caso Zhegrova: Comolli corre ai ripari per gennaio

Il CT del Kosovo lo fa partire dalla panchina e lo inserisce solo negli ultimi 5 minuti di gara. Tudor e Comolli preparano l'alternativa all'esterno

Altro acquisto discusso in casa Juventus. Dopo i casi Openda e David (che stentano a decollare), anche Edon Zhegrova, l’esterno kosovaro arrivato dal Lille il 1 settembre 2025, continua ad essere al centro dei dubbi dei tifosi bianconeri e non solo. Il CT del Kosovo, Franco Foda, ha infatti usato la stessa linea di Igor Tudor: partito dalla panchina, Zhegrova ha giocato solo pochi minuti nella gara contro la Slovenia. Il direttore generale della Vecchia Signora, intanto, corre ai ripari già per il prossimo mercato di gennaio.

Foda spiega bocciatura di Zhegrova in nazionale

A fine partita il CT del Kosovo, Franco Foda, ha spiegato perché non ha fatto partire Zhegrova titolare: “Edon è un giocatore di alto livello, ma non dobbiamo dimenticare che non gioca da gennaio. Era stanco dopo l’ultimo allenamento e dobbiamo trattarlo con cura”. Una dichiarazione che di fatto conferma la linea di Tudor, spesso criticato per l’impiego limitato dell’ex Lille.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il recupero dopo l’infortunio

Il grave infortunio subito la scorsa stagione ha rallentato il percorso di Zhegrova, rendendo la riabilitazione più lunga e complicata del previsto. Ritrovare la condizione ottimale dopo mesi di inattività non è semplice e l’allenatore della Juventus sta gestendo il suo ritorno con cautela.

Finora, Edon Zhegrova, ha collezionato solo pochi minuti: tre più recupero nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund e sette contro il Verona in Serie A. È difficile chiedere di più a un giocatore ancora lontano dalla forma migliore.

Un investimento a lungo termine

Nonostante il minutaggio ridotto, la Juventus crede nel talento di Zhegrova. Il club lo ha acquistato a titolo definitivo (15.5 MLN) e gli ha fatto firmare un contratto fino al 30 giugno 2030. Quando tornerà al top, potrà rappresentare un’arma importante per Tudor per nuove soluzioni tattiche soprattutto a gara in corso.

La Juve cerca rinforzi sulla fascia

Parallelamente, la dirigenza bianconera sta valutando, però, l’arrivo di un nuovo esterno destro. L’obiettivo principale resta Nahuel Molina, attualmente all’Atletico Madrid e già conosciuto da Tudor ai tempi dell’Udinese.

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus starebbe pensando a un prestito oneroso da gennaio fino al termine della stagione, con la possibilità di discutere poi un riscatto definitivo. L’accordo potrebbe includere Nico Gonzalez, il cui prestito con l’Atletico scade nel 2026 e che i bianconeri non intendono riportare a Torino.

Molina vuole rilanciarsi

La trattativa è agevolata dalla volontà del giocatore, ormai ai margini delle scelte di Simeone. In questa stagione Molina ha collezionato appena cinque presenze in Liga (108 minuti totali) e due in Champions (44 minuti), partendo titolare solo nel match infrasettimanale contro il Rayo Vallecano.

L’argentino desidera maggiore continuità per non compromettere le sue chance di partecipare al prossimo Mondiale. Alla Juventus, potrebbe ritrovare spazio e fiducia.

Clicca qui per le ultime news sulla Juventus