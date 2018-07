Juventus, scoppia il caso Higuain: il Pipita non ci sta

Gonzalo Higuain è pronto a lasciare la Juventus, ma vuole farlo alle sue condizioni. Il clamoroso colpo di Cristiano Ronaldo mette automaticamente sul mercato l'attaccante argentino, che ora è una pedina di troppo per Allegri, ma la cessione al Chelsea (Sarri in pole position per il Pipita) non è così semplice.

Il nazionale albiceleste pretende una cospicua buonuscita dal club bianconero per l'addio, circa 7 milioni di euro (pari a un'annualità di stipendio) e allo stesso tempo chiede ai Blues un ingaggio da 7,5 milioni di euro l'anno per quattro stagioni. Senza queste condizioni, il giocatore è pronto a fare muro. La Vecchia Signora chiede 55 milioni di euro al Chelsea per il cartellino dell'ex bomber del Napoli, che, se si troverà l'accordo, potrebbe sbarcare in Inghilterra insieme a Daniele Rugani.

I tifosi della Juventus dovranno pazientare ancora un po' per vedere all'opera il suo sostituto. Cristiano Ronaldo, infatti, non affronterà il Real Madrid quest'estate, nell'amichevole in programma il 5 agosto a Washington nell'ambito della International Champions Cup che caratterizzerà il tour americano dei bianconeri.

La stella portoghese, avendo disputato il Mondiale, tornerà infatti ad allenarsi il 30 luglio e i bianconeri non lo rischieranno per il match contro i blancos dopo appena cinque giorni di lavoro. Lo riportano i media spagnoli.

Cristiano Ronaldo si sta godendo le vacanze in Grecia insieme alla sua famiglia, comprese mamma e sorelle, e agli amici. Attraverso il suo profilo Instagram, la signora Dolores Aveiro ha postato il suo personale augurio al figlio in vista della sua prima stagione alla Juventus: “Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura”, frase accompagnata dalla foto di mamma e figlio con in mano un flute di champagne.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 11:55