Juventus, scoppia il caso Kean: Raiola attacca

Moise Kean è l'uomo copertina della Nazionale di Roberto Mancini ma non della Juventus: in questa stagione la giovane promessa del calcio italiano ha disputato con la maglia bianconera appena 7 partite tra campionato e coppe. La concorrenza di Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Dybala non ha permesso al classe 2000 di esplodere, anche se nei suoi unici match da titolare disputati, contro l'Udinese in Serie A e contro il Bologna in Coppa Italia, ha messo a segno tre gol.

Una situazione che comincia ad essere scomoda per l'agente del giocatore, Mino Raiola, che assiste già grandi campioni come Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba. Il procuratore italo-olandese su facebook ha tuonato: "Ci sono diverse valutazioni da fare. Dovevo portarlo al Milan a gennaio, io e Leonardo avevamo fatto tutto ma poi la Juve ha detto no", è il retroscena riportato dal Corriere dello Sport.

"Il rinnovo con la Juventus? Al momento siamo fermi, il ragazzo ha l'obbligo di giocare sempre", sono le dichiarazioni che inquietano la Juventus, che proverà a disinnescare immediatamente il caso. Il contratto dell'attaccante nato a Vercelli è in scadenza il 30 giugno 2020 e le pretendenti per il diciannovenne si moltiplicano. Kean chiede maggior spazio, a cominciare dalle prossime partite, oltre ad un adeguato aumento contrattuale: altrimenti le strade si separeranno.

Queste le parole di Kean dopo il gol alla Finlandia, che lo ha reso il secondo marcatore più giovane nella storia della Nazionale: "Io predestinato? Mi faccio sempre trovar pronto nei momenti giusti allenandomi con continuità. Sono davvero contentissimo del mio gol, sono motivato a battere sempre più record". In questa stagione Kean ha trovato poco spazio nella Juventus, ma ha avuto l'opportunità di allenarsi con un fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo: "Lavorando ogni giorno insieme a lui, non si può non imparare". "Quando ho saputo che sarei stato titolare, sono stato carico ed emozionato. L'abbraccio a Immobile dopo il gol? Mi ha dato una gran palla, ho segnato anche e soprattutto grazie a lui e alla squadra. La mia posizione preferita in campo? Dove mi mette il mister, io gioco. Sul gol ho fatto un buon movimento vedendo lo spazio libero", ha detto alla Rai.

Sui social Raiola ha parlato anche di un altro suo assistito, Gigio Donnarumma, che dopo le bufere del passato sembra aver ormai trovato la pace al Milan: "Donnarumma rinnova. Insigne? A bocce ferme ne parlerò con De Laurentiis".

SPORTAL.IT | 26-03-2019 10:40