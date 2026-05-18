Juventus, senza Champions tutti in vendita: Bremer, Thuram e Cambiaso sul mercato, e occhio a Yildiz

Con il quarto posto a forte rischio, ci saranno almeno 80 milioni di introiti in meno: e per raggiungere il pareggio di bilancio, serviranno sacrifici

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Una sconfitta che vale ben oltre tre punti persi, ma che può determinare un baratro finanziario difficilmente colmabile. Il successo della Fiorentina in casa della Juventus è una di quelle partite destinate a tracciare un solco, purtroppo in negativo, tra ciò che c’era prima e quanto verrà dopo.

Juventus, serviranno sacrifici

Perché in caso di mancato arrivo al quarto posto, serviranno sacrifici: dalla Uefa arriveranno circa 14 milioni in caso di qualificazione all’Europa League, non gli oltre 40 (che possono diventare fino a 70) garantiti dalla massima competizione continentale. Inoltre, la Juventus deve rispettare la squad cost rule, che impone un tetto del 70% tra stipendi dei tesserati e ammortamenti rispetto ai ricavi complessivi. Dunque, per raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio fissato per giugno 2027, i bianconeri saranno costretti a tagliare sul costo della rosa.

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Bremer piace allo United

Tradotto, servirà vendere qualche pezzo pregiato. Oltretutto si renderà necessario il riscatto di Lois Openda, un signor nessuno da 44 milioni di euro, di conseguenza i paletti del financial fair play si faranno ancora più stringenti. Il primo indiziato a lasciare la Juventus è Gleison Bremer, le cui parole di qualche tempo fa non sono piaciute, dalle parti della Continassa. Il giocatore piace in particolare al Manchester United, ed ha una clausola di circa 58 milioni: un buon Mondiale potrebbe facilitare la sua uscita, garantendo al club una ottima plusvalenza.

Thuram, la Juventus può aprire

Altro giocatore sul quale i bianconeri potrebbero monetizzare è Khephren Thuram, costato circa 20 milioni di euro due anni fa: oggi il centrocampista viene valutato circa 40 milioni di euro, sebbene la mancata convocazione al Mondiale potrebbe svalutarlo leggermente. Ma ci sono altri due nomi che hanno mercato e potrebbero apportare benefici alle casse bianconere: il primo è Andrea Cambiaso, entrato da qualche giorno nei radar del Como a caccia di italiani.

Cambiaso, Como alla finestra

Il terzino fu vicino al Manchester City, la Juventus ne fa una valutazione di circa 50 milioni proprio in virtù dell’offerta che fecero i citizens. Infine, il quarto gioiello che potrebbe lasciare Torino è Francisco Conceição, che registra interessi di Liverpool e Manchester United. Il giocatore è costato complessivamente alla Juventus circa 40 milioni di euro, e oggi, una cifra credibile potrebbe aggirarsi tra i 35 e i 45 milioni di euro, soprattutto considerando il valore crescente degli esterni offensivi giovani sul mercato europeo.

Yildiz, ombra Real

Ma non bisogna perdere d’occhio il vero (e forse unico) pezzo pregiato della rosa bianconera, Kenan Yildiz. Probabilmente la Juventus non avrebbe la forza di respingere l’assalto del Real Madrid, che segue il gioiello turco. I bianconeri non si siedono al tavolo per meno di 100 milioni, ma da Perez è lecito aspettarsi di tutto.