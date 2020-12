Juventus senza pace, nuovo infortunio in difesa

Appena il tempo di archiviare la rotonda vittoria sulla Dinamo Kiev e in casa Juventus si deve registrare un nuovo infortunio e sempre nel reparto più martoriato, la difesa. A fermarsi, anzi a rifermarsi, è Merih Demiral.

Il difensore turco, che era appena rientrato dopo aver accusato un problema muscolare, era rimasto vittima di un altro risentimento proprio durante la partita contro la Dinamo.

Gli accertamenti effettuati nella mattinata di giovedì non hanno dato esiti confortanti per il club bianconero, perché Demiral ha riportato “una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni”.

Va da sé che l’ex giocatore del Sassuolo sarà costretto a saltare il derby di sabato pomeriggio contro il Torino, la successiva trasferta a Barcellona di martedì 8 e anche la trasferta sul campo del Genoa di domenica 13 dicembre.

Sarà poi l’esito degli esami di accertamento cui dovrà sottoporsi Demiral a chiarire se Andrea Pirlo potrà tornare a contare sul centrale turco per le ultime tre partite del 2020, il 16 dicembre in casa dell’Atalanta, il 19 a Parma e il 22 contro la Fiorentina.

Piove quindi sul bagnato per il club campione d’Italia e per il suo allenatore, che nella prima parte di stagione ha dovuto cambiare per necessità il reparto difensivo quasi in ogni partita a causa dei ricorrenti infortuni che hanno coinvolto in particolare il settore dei centrali.

Se infatti Matthijs De Ligt, che ha potuto debuttare solo nella seconda metà di novembre a causa dei postumi dell’operazione alla spalla subita ad agosto, la stagione di Giorgio Chiellini è stata martoriata dagli infortuni muscolari, l’ultimo proprio alla vigilia della gara contro la Dinamo.

Per la gara contro il Torino la linea difensiva dovrebbe quindi essere composta da Bonucci e De Ligt in mezzo, con Cuadrado, risparmiato in Champions, e Alex Sandro sugli esterni e Danilo unica alternativa in panchina insieme a Gianluca Frabotta, ma nessuno dei due è un centrale di ruolo.



