Juventus senza ultrà contro la Lazio, ma i bianconeri non c’entrano: i motivi della protesta 

I gruppi organizzati della Curva Sud hanno annunciato che diserteranno l’Allianz Stadium nella gara di domenica 18 ottobre contro i biancocelesti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo la trasferta di Cagliari, la Juventus non ritroverà i propri ultrà all’Allianz Stadium: i gruppi organizzati dei tifosi della Curva Sud hanno annunciato che diserteranno la prossima gara casalinga dei bianconeri, in programma il 18 ottobre contro la Lazio. La motivazione, però, non è legata né alla dirigenza, né alla squadra di Luciano Spalletti.

Juventus-Lazio senza ultrà all’Allianz Stadium

Terminata la sosta, la Juventus si prepara a giocare una gara in trasferta – domenica a Cagliari – e una… senza ultrà. La prossima partita casalinga dei bianconeri, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45 contro la Lazio, verrà infatti disertata dai gruppi organizzati dei tifosi che occupano la Curva Sud, entrati in contestazione in seguito all’operazione della Digos che intenta a punire i protagonisti degli scontri verificatisi in occasione dell’ultimo derby col Torino, lo scorso 24 maggio.

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Gli scontri del derby e la protesta degli ultrà

Lo scorso 6 ottobre, infatti, sono state applicate diverse misure di sicurezza – tra obblighi di dimora e Daspo – a circa una sessantina di tifosi delle due squadre di Torino: tra loro anche esponenti di Vikings e Drughi, due storiche realtà tra gli ultrà della Juventus. Con un lungo comunicato, i gruppi organizzati della Curva Sud dell’Allianz Stadium hanno attribuito la responsabilità degli scontri del derby alle autorità, denunciando “una gestione dell’ordine pubblico che, invece di prevenire ha contribuito ad alimentare una tensione sfociata nell’evitabile contatto tra le tifoserie”, come si legge nella nota. Gli ultrà hanno anche denunciato comportamenti irresponsabili da parte della polizia durante gli scontri, tra minacce e “lacrimogeni sparati ad altezza d’uomo”.

L’annuncio dei tifosi

Di qui la scelta di organizzare una protesta per la prima partita in calendario all’Allianz Stadium dopo la sosta, quella del 18 ottobre contro la Lazio. “Chi ha sbagliato dovrà risponderne – si conclude il comunicato degli ultrà della Juventus – chi ha gestito quella giornata dovrà assumersi le proprie responsabilità. Sabato 10 ottobre alle ore 15 ci troveremo davanti alla curva. A Juve-Lazio resteremo fuori: se non volete sentire la Nostra voce, sarete costretti ad ascoltare il Nostro silenzio”.