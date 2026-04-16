Juventus: Openda bocciato anche se manca Yildiz, dalla Francia la grande speranza per liberarsi del belga

Spalletti intenzionato a far riposare il turco contro il Bologna, ma anche stavolta l’ex Lipsia non vedrà il campo. Intanto Ottolini cerca la soluzioni per cederlo a fine stagione

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Kenan Yildiz ha bisogno di riposo e quasi certamente andrà in panchina contro il Bologna, ma neanche la sua assenza non aprirà le porte della formazione titolare della Juventus a Lois Openda: per il belga si prospetta l’ennesima bocciatura, intanto dalla Francia si apre uno spiraglio per la sua possibile cessione.

Juventus senza Yildiz, Openda ancora boccaito

Luciano Spalletti potrebbe far rifiatare Kenan Yildiz nella partita di domenica contro il Bologna, il talento turco ha un ginocchio dolorante e dopo i rossoblù all’orizzonte c’è la sfida col Milan, trasformatasi in uno scontro diretto per la qualificazione alla Champions League a causa della crisi di risultati attraversata dalla squadra di Massimiliano Allegri. Neanche la probabile assenza di Yildiz, però, darà una chance a Lois Openda: il belga va verso l’ennesima bocciatura da parte di Spalletti, che molto probabilmente tornerà al 4-2-3-1 puntando su Jonathan David come centravanti e Jeremie Boga al posto del turco a sinistra.

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Come cedere Openda

Praticamente fuori dal progetto tecnico di Spalletti, Openda rappresenterà anche il grande problema della prossima estate bianconera. Per l’attaccante belga è già scattato l’obbligo di riscatto a 42 milioni di euro ed è praticamente impossibile pensare che la Juventus riesca a recuperare questa cifra con una cessione a titolo definitivo durante il mercato estivo. Marco Ottolini, da esperto d.s., punterà molto probabilemente a dare Openda in prestito con diritto di riscatto, sperando poi che il belga possa trovare spazio in un’altra squadra e vedere rivalutato il suo cartellino. Ma chi punterebbe oggi su Openda?

La Juventus tifa Rennes

La risposta a questa domanda arriva dalla Ligue 1, campionato nel quale Openda esplose nella stagione 2022/23, segnando ben 21 reti con la maglia del Lens. Alla guida di quella squadra c’era Frank Haise, oggi tecnico del Rennes impegnato nella lotta per un posto in Champions League: i rossoneri sono al 6° posto con 2 punti di ritardo dal Marsiglia che occupa la 4a posizione, quella che dà accesso ai preliminari della massima competizione europea. Che sia Champions, Europa League o Conference, sembra proprio che il Rennes parteciperà a una coppa europea e potrebbe dunque cercare rinforzi: la speranza di Ottolini è che Haise possa puntare sul pupillo Openda per la prossima stagione.

Le alternative in Premier

L’alternativa, invece, porta alla Premier League: secondo Tuttosport il Leeds è interessato a Openda, mentre potrebbe diventarlo il Bournemouth nel caso in cui Marco Rose, tecnico del belga ai tempi del Lipsia, divenisse il successore dell’attuale allenatore delle Cherries, Andoni Iraola, destinato a cambiare squadra a fine anno.