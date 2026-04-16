Juventus: Openda bocciato anche se manca Yildiz, dalla Francia la grande speranza per liberarsi del belga

Kenan Yildiz ha bisogno di riposo e quasi certamente andrà in panchina contro il Bologna, ma neanche la sua assenza non aprirà le porte della formazione titolare della Juventus a Lois Openda: per il belga si prospetta l’ennesima bocciatura, intanto dalla Francia si apre uno spiraglio per la sua possibile cessione.
- Juventus senza Yildiz, Openda ancora boccaito
- Come cedere Openda
- La Juventus tifa Rennes
- Le alternative in Premier
Juventus senza Yildiz, Openda ancora boccaito
Luciano Spalletti potrebbe far rifiatare Kenan Yildiz nella partita di domenica contro il Bologna, il talento turco ha un ginocchio dolorante e dopo i rossoblù all’orizzonte c’è la sfida col Milan, trasformatasi in uno scontro diretto per la qualificazione alla Champions League a causa della crisi di risultati attraversata dalla squadra di Massimiliano Allegri. Neanche la probabile assenza di Yildiz, però, darà una chance a Lois Openda: il belga va verso l’ennesima bocciatura da parte di Spalletti, che molto probabilmente tornerà al 4-2-3-1 puntando su Jonathan David come centravanti e Jeremie Boga al posto del turco a sinistra.
Come cedere Openda
Praticamente fuori dal progetto tecnico di Spalletti, Openda rappresenterà anche il grande problema della prossima estate bianconera. Per l’attaccante belga è già scattato l’obbligo di riscatto a 42 milioni di euro ed è praticamente impossibile pensare che la Juventus riesca a recuperare questa cifra con una cessione a titolo definitivo durante il mercato estivo. Marco Ottolini, da esperto d.s., punterà molto probabilemente a dare Openda in prestito con diritto di riscatto, sperando poi che il belga possa trovare spazio in un’altra squadra e vedere rivalutato il suo cartellino. Ma chi punterebbe oggi su Openda?
La Juventus tifa Rennes
La risposta a questa domanda arriva dalla Ligue 1, campionato nel quale Openda esplose nella stagione 2022/23, segnando ben 21 reti con la maglia del Lens. Alla guida di quella squadra c’era Frank Haise, oggi tecnico del Rennes impegnato nella lotta per un posto in Champions League: i rossoneri sono al 6° posto con 2 punti di ritardo dal Marsiglia che occupa la 4a posizione, quella che dà accesso ai preliminari della massima competizione europea. Che sia Champions, Europa League o Conference, sembra proprio che il Rennes parteciperà a una coppa europea e potrebbe dunque cercare rinforzi: la speranza di Ottolini è che Haise possa puntare sul pupillo Openda per la prossima stagione.
Le alternative in Premier
L’alternativa, invece, porta alla Premier League: secondo Tuttosport il Leeds è interessato a Openda, mentre potrebbe diventarlo il Bournemouth nel caso in cui Marco Rose, tecnico del belga ai tempi del Lipsia, divenisse il successore dell’attuale allenatore delle Cherries, Andoni Iraola, destinato a cambiare squadra a fine anno.