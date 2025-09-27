Juventus, lo sfogo di Pogba al Monaco: il Polpo aspetta ancora di rientrare

Nel video del club monegasco, il giocatore rivela quanto stia faticando per rimettersi in condizione e tornare in campo dopo 2 anni di stop per doping

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Che fine ha fatto Paul Pogba? Il centrocampista francese non si vede in campo da oltre 2 anni. Infortuni e squalifiche hanno impedito al Polpo di tornare ad essere un calciatore ma l’attesta sta finalmente per terminare. Si rivede la luce in fondo al tunnel, con il Monaco che è pronto a rimetterlo in pista. In un video dell’allenamento postato dal club del Principato, il giocatore si è sfogato parlando del duro lavoro che sta svolgendo per ritrovare la condizione perduta.

La lunga maratona di Pogba

Paul Pogba è sfinito, ancora prima di cominciare. “Credevo di aver firmato per un club di calcio, non per una maratona“, confessa il centrocampista francese in un video che lo ritrae alle prese con il duro allenamento del Monaco. D’altra parte il giocatore deve recuperare il tempo perduto: in questo momento, sta proseguendo il suo percorso riabilitativo seguendo il programma di tre mesi messo a punto al momento del suo arrivo presso il club del Principato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La fatica delle salite in attesa delle discese

Ma più che una maratona, gli ultimi anni di Pogba sono stati un’odissea. Il Manchester United, poi il ritorno alla Juventus e un sogno spezzato prima dai tanti infortuni che hanno ritardato il suo ingresso in campo e poi dalla lunga squalifica per doping dalla quale è rientrato solamente da qualche mese. Il Monaco gli ha concesso una seconda opportunità, che il 32enne di Lagny-sur-Marne vuole cogliere assolutamente.

Ma senza fatica nessun traguardo può essere raggiunto. E quindi corsa, esercizi in piscina, scatti e allenamenti sia con sia senza pallone. “Tornare a toccare la palla, respirare l’erba, sentire il campo… è una sensazione bellissima. La strada è lunga, ma procediamo passo dopo passo“, confessa l’ex bianconero.

La fiducia del tecnico sul recupero del Polpo

Ha fiducia nella possibilità di riaccogliere il calciatore anche l’allenatore Adi Hütter. D’altra parte al Monaco un centrocampista farebbe proprio comodo in questo momento, a causa degli infortuni di Denis Zakaria, Lamine Camara , Aleksandr Golovin e Aladji Bamba. Il tecnico austriaco ha fatto il punto della situazione su Pogba: “Credo che potremo rivederlo in campo subito dopo la prossima sosta per le nazionali. Sta facendo un lavoro straordinario ogni giorno, è un grande professionista e sono convinto che tornerà nei tempi stabiliti“.

La storia d’amore finita con la Juve

La notizia è bella non soltanto per Pogba stesso ma anche per il calcio. Nel suo prime il francese è stato un calciatore devastante, con la Juventus che è stata il punto più alto della sua carriera. Il primo grande errore del mediano è stato il ritorno al Manchester United, con l’avvio discreto e poi il nulla anche a causa di una società in grande confusione. E neppure riabbracciare la Vecchia Signora è servito, tant’è che il Polpo se n’è andato via tra le polemiche. La colpa dei bianconeri? Averlo abbandonato nel momento del bisogno. Ma anche questo è ormai passato.