Juventus, sfuma un grande obiettivo di mercato

Sergey Milinkovic-Savic non andrà allo Juventus. Secondo quanto riporta il quotidiano serbo Blic, il centrocampista della Lazio avrebbe trovato l'accordo con il Paris Saint Germain: nella prossima stagione giocherà in Francia.

Grande obiettivo di mercato dei bianconeri, che l'avevano messo nella lista insieme a Adrien Rabiot (ormai preso) e Paul Pogba, Milinkovic-Savic si trasferirà a Parigi per circa 80 milioni di euro. L'intesa tra i campioni di Francia e l'entourage del giocatore è totale, restano da limare gli ultimi dettagli tra Psg e Lazio: i parigini vorrebbero inserire nella trattativa una contropartita tecnica, si fa il nome di Paredes, prelevato a gennaio dallo Zenit.

Milinkovic-Savic sta per lasciare l'Italia dopo quattro anni: nel suo periodo biancoceleste ha disputato 163 partite totali tra campionato e coppe, andando a segno 31 volte. Ha vinto una Coppa Italia nel 2019 e una Supercoppa Italiana nel 2017 con il club capitolino. Nella scorsa estate, dopo una stagione esplosiva, era già stato a un passo dall'addio, ma Claudio Lotito aveva respinto una ricca offerta del Manchester United.

Ma il momento ora è arrivato, come ha fatto capire lo stesso patron della Lazio in una recente intervista: "Milinkovic-Savic non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione. E' altrettanto vero che, se dovesse arrivare un'offerta importante non solo per la società, ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne. conera, non me lo chiederà. Perché nella vita si chiedono le cose che si possono ottenere. La Juve ha provato a prendere Keita a suo modo, invece io l'ho venduto a 30 milioni al Monaco".

SPORTAL.IT | 25-06-2019 07:59