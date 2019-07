Juventus, sfuma un importante obiettivo per la difesa

Tutti a guardare l’attacco, ovvero a cercare di capire se Mauro Icardi sarà o meno il colpo più clamoroso dell’estate del mercato passando dall’Inter alla Juventus, o al massimo al cuore della difesa, dove è stato ingaggiato il costosissimo Matthijs de Ligt. Eppure nella prima Juventus dell’era Sarri resta ancora avvolto nel mistero il nome di chi sarà il titolare sulla fascia destra difensiva.

Joao Cancelo sembra avviato alla cessione dopo una sola stagione nella quale il portoghese ha convinto a metà, lasciando in particolare molti dubbi relativamente al rendimento nella fase difensiva, caratteristica che come noto è molto importante per il calcio di Maurizio Sarri. Alle spalle dell'ex interista c’è attualmente Mattia De Sciglio, eppure in pochi scommetterebbero sul fatto che l’ex milanista possa essere la prima scelta nel ruolo della Juventus pronta ad andare alla caccia del nono scudetto consecutivo.

Piuttosto nella mente di Sarri sembra esserci la volontà di provare nel ruolo Juan Cuadrado, già sperimentato con discreti risultati da Allegri come quarto di destra in difesa. In questo caso si tratterebbe però di un cambio di ruolo definitivo, da testare sulle caratteristiche del giocatore, che peraltro in attacco rischierebbe di trovare poco spazio.

Alla voce acquisti, resta caldo il nome di Matteo Darmian, avvicinato ormai da anni alla Juventus, mentre esce dai radar quello di Kieran Trippier. Il terzino del Tottenham e dell’Inghilterra, tra i protagonisti un anno fa del quarto posto della squadra di Southgate al Mondiale 2018, è infatti a un passo dal diventare un giocatore dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo, che puntava a un sostituto di qualità di Juanfran, ha battuto la concorrenza grazie a una proposta da 30 milioni cui nessuno, neppure la Juventus, ha potuto opporsi, e che potrebbe arricchirsi con l’inserimento di una contropartita tecnica come Angel Correa. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, quindi, Trippier uscirà ufficialmente dal mercato, portando con sé un piccolo rimpianto per la dirigenza juventina che seguiva da tempo il giocatore classe '90.



SPORTAL.IT | 16-07-2019 23:05