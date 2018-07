Juventus, sfuma un pupillo di Allegri

Fuori dalla Champions League per la seconda stagione consecutiva, l’Arsenal è pronto per la stagione della rifondazione. Arsene Wenger ha lasciato la panchina dopo 22 anni, sostituito da Unai Emery, che nelle prime settimane di mercato ha già visto mettere a segno dalla dirigenza dei Gunners due importanti affari in difesa.

Dopo Stephan Lichtsteiner, prelevato a costo zero dopo sette stagioni ed altrettanti scudetti alla Juventus, gli inglesi hanno infatti definito l’acquisto dal Borussia Dortmund del centrale greco Sokratis Papastathopoulos, reduce da cinque stagioni con i gialloneri della Ruhr. L’ex di Genoa e Milan era stato avvicinato nelle scorse settimane alla Juventus, dove avrebbe ritrovato Max Allegri, suo tecnico in rossonero.



SPORTAL.IT | 02-07-2018 20:10