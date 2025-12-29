Juventus, la sfuriata di Spalletti accelera il mercato: assalto a Bernabé, l'ultima idea per Frattesi, chi parte

Spunta un retroscena clamoroso sulla trasferta di Pisa: ecco che cosa è successo negli spogliatori dell'Arena Garibaldi alla fine del primo tempo. Miretti verso la Lazio

I numeri dicono che la Juventus è on fire. Tre vittorie di fila in campionato e quarto posto a -4 dalla vetta, seppur con una partita in più. Eppure il successo di Pisa non ha convinto i tifosi e neppure Spalletti, che alla fine del primo tempo ha fatto tremare i muri dello spogliatoio. Gennaio è alle porte e la Signora accelera sul mercato: Bernabé è il regista da consegnare a Lucio, mentre spunta un nuovo piano per arrivare anche a Frattesi.

Juventus, il retroscena della sfuriata di Spalletti

TuttoSport svela cosa è successo al termine del primo tempo nello spogliatoio bianconero dell’Arena Garibaldi. A infastidire il tecnico di Certaldo è stato un aspetto, che già ha caratterizzato altre partite recenti della Juventus come quella di Champions col Pafos: la mancanza di concentrazione.

Del resto, Spalletti è uno di quegli allenatori che insegna e disegna calcio e lo certifica il suo Napoli scudettato, che funzionava come un orologio svizzero. In Toscana Yildiz e compagni hanno rischiato grosso, e non solo per i pali di Moreo e Tramoni. Ma un pizzico di fortuna e le sue urla all’intervallo sono servite a risvegliare la Juve, poi capace di chiudere il 2025 con un successo prezioso.

Mercato, è Bernabé il regista giusto

A Spalletti serve un regista, non è un mistero. Schlager del Lipsia e Timber del Feyenoord i nomi di moda ai piedi della Mole, ma c’è un calciatore del Parma che farebbe decisamente comodo.

Si tratta di Adrian Bernabé, 24enne spagnolo ex Barcellona e Manchester City e numero 10 della comagine di Cuesta. Il regista dei ducali piace per visione di gioco ed età, ma costa sui 25 milioni: Ottolini, l’uomo scelto da Comolli come ds, è pronto a dialogare con il collega Cherubini.

Una nuova idea per Frattesi

È il centrocampo il reparto su cui la Signora si sta concentrando per regalarsi un 2026 al top. I risultati stanno dando ragione al lavoro di Lucio, che spera di riuscire a ottenere anche il pupillo Frattesi. Tramontate subito le ipotesi di scambio con Khephren Thuram e Cambiaso, potrebbe rivelarsi Muharemovic l’arma giusta per ingolosire l’Inter.

Due gol e altrettanti assist col Sassuolo: il 22enne difensore ex Next Gen piace tantissimo a Marotta e Ausilio per rinverdire un pacchetto arretrato un po’ troppo in là con gli anni. Visto che la Signora conserva il 50% sulla futura cessione del bosniaco, è proprio su questa cifra che si può ragionare con i nerazzurri per abbassare la richiesta di 30 milioni per il centrocampista col vizio del gol e in cerca di una nuova sfida per non perdere la Nazionale nell’anno dei Mondiali.

Chi può lasciare Torino

Si ragiona anche sul mercato in uscita. Joao Mario non ha convinto, ma, come fa sapere La Gazzetta dello Sport, al momento è difficile pensare di recuperare gli 11,5 milioni spesi in estate per acquistarlo dal Porto. Il motivo è semplice: mancano offerte.

Se McKennie è finito nel mirino della Fiorentina di Paratici, Miretti stuzzica Sarri. La Lazio pensa a un Rovella-bis: la valutazione è di 15 milioni di euro.