Juventus, nuovo sgarbo a Guardiola: Spalletti chiama Bernardo Silva, nel mirino anche il vice di Donnarumma

Secondo la stampa inglese, i bianconeri avrebbero messo nel mirino anche l’estremo difensore James Trafford, riuscire a strapparlo al Manchester City però non sarà semplice

La Juventus continua le grandi manovre in vista della prossima estate. Il club bianconero scala posizioni in classifica e sembra aver messo ormai “sotto chiave” la qualificazione alla prossima Champions League. Il rinnovo di Luciano Spalletti ha accelerato anche le operazioni di mercato e i due nomi più importanti arrivano dal Manchester City con l’interesse già noto per Bernardo Silva e quello più recente per il vice di Gigio Donnarumma, James Trafford.

L’assalto a Bernardo Silva

Il nome caldo, quello che scatena gli entusiasmi della piazza, è quello di Bernardo Silva. E non si tratta certo di una novità. Già da diverse settimane i bianconeri si sarebbero mossi sulle tracce del centrocampista del Manchester City che da qualche tempo ha manifestato la sua intenzione di provare una nuova esperienza alla fine del suo contratto con la formazione inglese. Il motivo è abbastanza chiaro e Bernardo Silva lo ha dimostrato anche nel big match contro l’Arsenal; un giocatore del suo calibro tecnico, del suo carisma e della sua esperienza potrebbe essere essenziale a spingere un salto di qualità anche mentale dell’intera rosa bianconera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La chiamata di Luciano Spalletti

L’interesse su Bernardo Silva, stando alle voci degli esperti di mercato, avrebbe un riferimento preciso. Il centrocampista portoghese sarebbe infatti una precisa richiesta di Luciano Spalletti che in questa fase avrebbe anche un coinvolgimento diretto nella trattativa per il giocatore. Secondo alcune fonti, infatti, l’allenatore toscano avrebbe anche chiamato il portoghese per illustrargli il progetto tecnico e il ruolo centrale che avrebbe all’interno della squadra. Ma di mezzo, come spesso capita, ci sono anche le questioni legate agli aspetti economici. Per convincere il giocatore ad accettare la corte bianconera bisogna battere la concorrenza internazionale e mettere sul piatto un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione, che lo renderebbe il più pagato della rosa e che rischia di scatenare anche un effetto a catena su altri giocatori.

L’idea Trafford

Il Manchester City verso la trasformazione. Non c’è dubbio che a fine stagione il club inglese, che si è rimesso in corsa per la vittoria della Premier, potrebbe cambiare notevolmente volto. L’eventuale addio di Pep Guardiola scatenerebbe una mezza rivoluzione anche in sede di mercato. La Juventus, stando a quanto scrive il Daily Mail, sarebbe una delle squadre interessate a James Trafford. Il portiere, arrivato lo scorso anno dal Burnley, è finito alle spalle di Gigio Donnarumma nelle gerarchie del club ma anche nel corso di questa stagione in cui è stato impegnato di meno si è sempre fatto trovare pronto. Secondo il tabloid inglese, i bianconeri ci starebbero pensando ma per portarlo in serie A dovrebbero battere la concorrenza di Tottenham e Aston Villa. Ma anche qui di mezzo ci finisce l’aspetto economico, il City ha investito circa 27 milioni di sterline sul calciatore e vorrebbe darlo via solo a titolo definitivo.