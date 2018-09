Juventus, si aggrava la posizione di Douglas Costa

Non solo lo sputo, ma anche la gomitata. Il procuratore della Federcalcio Giuseppe Pecoraro ha inviato al giudice sportivo la segnalazione delle scorrettezze di Douglas Costa nei confronti di Federico Di Francesco del Sassuolo, "a partire dalla gomitata, per valutare il comportamento del giocatore juventino nel suo complesso con la prova tv".

L'esterno della Juventus rischia adesso cinque turni di stop, e dopo Frosinone, Bologna e Napoli salterebbe anche Udinese e Genoa. Per quanto riguarda la multa, si potrebbe arrivare fino a 100mila euro.

Il diretto interessato su Instagram si è scusato con tutti, a parte lo stesso Di Francesco: "Vorrei scusarmi con tutti i tifosi della Juventus per la mia reazione sbagliata nella partita di oggi. Mi scuso anche con i miei compagni che sono sempre con me nei momenti belli e cattivi. E' stato un brutto errore, ne sono consapevole e mi scuso con tutti. Voglio chiarire che questo episodio non rispecchia quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera".

Ai tifosi che lo criticano rispone così: "Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni. Tu non sai quello che mi ha detto, chiedo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho sbagliato".

Sempre sui social, è arrivata anche il post dell'ex bianconero Patrice Evra: "Sai che il simbolo della Juve è una zebra, non un lama. Ti sei scusato per il tuo gesto, però la gente non saprà mai cosa ti ha detto…".

