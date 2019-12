Juventus, si anima il mercato: Paratici prova il doppio colpo

Nonostante i proclami di un mercato di riparazione senza colpi ad effetto, la Juventus sta lavorando sotto traccia per rinforzare la squadra già a gennaio, viste le deludenti prestazioni delle ultime settimane e gli importanti impegni che la attendono nei prossimi mesi: il nome più vicino alla società bianconera è quello di Leandro Paredes del Paris Saint Germain, ma Paratici è pronto all'affondo per Christian Eriksen del Tottenham ed Erling Braut Haaland del Salisburgo.

Per quel che riguarda Paredes, Juventus e Paris Saint Germain sono sedute al tavolo delle trattative per studiare un possibile scambio fra l'argentino ed Emre Can. I bianconeri sono da tempo alla ricerca di un acquirente per il centrocampista tedesco, e la proposta arrivata dai parigini è allettante: secondo quanto riportato da 'Tuttosport' e 'Gazzetta dello Sport', le due parti stanno studiando una doppia cessione con valutazione pari di entrambi i giocatori (circa 40 milioni).

Questo tipo di soluzione frutterebbe alla Juve un'importante plusvalenza, dato che il centrocampista di origine turca era stato ingaggiato a parametro zero nell'estate 2018, ma dall'altra parte il Psg non è convintissimo, visto che aveva acquistato Paredes dallo Zenit per 47 milioni.

L'alternativa sarebbe uno scambio di prestiti fino a fine stagione, vista comunque l'esigenza, da parte della Juventus, di lasciar andare Emre Can e rinforzare al contempo il centrocampo in vista della seconda parte della stagione.

Per quel che riguarda Eriksen, è nota la sua intenzione di lasciare il Tottenham, con Juventus e Inter pronte a sfidarsi in sede di calciomercato. A proposito della possibile cessione del danese, il tecnico degli Spurs, Josè Mourinho, ha dichiarato in conferenza stampa: "Io so già quale sarà il suo futuro. Il suo modo di comunicare verso di me è molto aperto e onesto, ci fidiamo l'uno dell'altro. Per questo so già cosa farà. Detto questo non sono la persona adatta per commentare o per parlarne. Io penso solo al campo, quando abbiamo bisogno di una mano lui c'è".

Su Haaland la questione è più complessa: la Juventus e il bomber rivelazione della prima parte di stagione si sono sensibilmente avvicinati negli ultimi giorni, e l’operazione può andare in porto con una spesa non impossibile (per le casse bianconere) di 30 milioni di euro.

Sul giocatore, però, c'è anche il Borussia Dortmund, come riportato da 'Tuttosport': i gialloneri garantirebbero un posto da titolare ad Haaland, mentre alla Juve la concorrenza sarebbe a dir poco agguerrita vista la presenza di Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e dell'intoccabile Cristiano Ronaldo.

