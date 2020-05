Juventus, si attende il ritorno di Higuain

CR7 è finalmente rientrato a Torino. Si attende ora il rientro di Higuain. Il Pipita si trova, ancora, in Argentina e, per il momento, non c'è una data certa sul suo ritorno in Italia per mettersi a disposizione della Juventus.

La società bianconera non pare aver ancora "forzato" il rientro del bomber argentino che, come noto, sta accudendo la madre malata. Il padre ha, recentemente, fatto sapere che il Pipita onorerà il contratto con la Juventus sino alla sua naturale scadenza (giugno 2021).

SPORTAL.IT | 05-05-2020 08:58