Secondo la Gazzetta dello Sport, si complica la pista per Matteo Darmian alla Juventus.

I bianconeri non hanno intenzione di spendere più di 12 milioni di euro per il terzino italiano mentre la richiesta dei Red Devils è di 20.

Per questo motivo Beppe Marotta è vigile sul portoghese Joao Cancelo, rientrato a Valencia dopo il prestito all'Inter. Se dovesse saltare Darmian, i dirigenti bianconeri faranno un sondaggio per l'ormai ex numero 7 nerazzurro.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 14:35