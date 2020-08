Juventus: si complica la partenza di Higuain

Brutte sensazioni in casa Juventus a proposito del possibile futuro di Gonzalo Higuain.

Partito Maurizio Sarri, il Pipita è definitivamente uscito dai piani tecnici societari, con Andrea Pirlo che ha fatto capire che per lui non ci sarà spazio. Il problema è che, rispetto a due anni fa (quando sulle sue tracce c’erano Milan e Chelsea), il centravanti argentino stavolta ha pochissimo mercato.

Anche per questo motivo appare difficile che la Juventus possa venderlo alle sue condizioni, ma al contempo il diretto interessato non vuole fare passi incontro alla dirigenza bianconera. Secondo quanto suggerito da ‘Tuttosport’, infatti, Higuain non intende accettare la proposta della società sulla risoluzione contrattuale. Con tutti i rischi legati alla possibilità che rimanga a Torino, magari da separato in casa, ma con l’intero stipendio garantito.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 29-08-2020 10:56