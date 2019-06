Juventus, si profila un clamoroso ritorno

Il mercato della Juventus sta per entrare nel vivo. Conclusa la lunga vacatio in panchina, durata oltre un mese tra l’annuncio della separazione da Max Allegri e la scelta di affidare l’eredità del tecnico livornese a Maurizio Sarri, il duo Nedved-Paratici, ovviamente con la supervisione del presidente Agnelli, oltre che dello stesso nuovo allenatore, ha già ben chiara la lista dei giocatori da trattare oltre che i ruoli da rinforzare della rosa.

Difesa e centrocampo su tutti, mentre in attacco molto dipenderà dalle eventuali cessioni di uno tra Douglas Costa e Dybala oltre che dal futuro di Gonzalo Higuain, che il Chelsea non dovrebbe riscattare, ma che questa volta non sembra rientrare nei piani del mentore Sarri e neppure della Juventus stessa.

Una novità ci sarà però anche in porta e potrebbe essere clamorosa. Se infatti Mattia Perin ha chiesto la cessione dopo una stagione da vice Szczesny per tornare a giocare titolare e di conseguenza giocarsi un posto in Nazionale per l’Europeo 2020, il ruolo di dodicesimo potrebbe toccare nientemeno che a Gianluigi Buffon.

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex capitano dei bianconeri sarebbe vicino a un clamoroso ritorno a casa dopo il commosso addio del maggio 2018, quando Super Gigi lasciò la Juventus tra le lacrime proprie e dei tifosi dopo 18 stagioni di trionfi.

I contatti tra le parti sarebbero in essere da tempo e sarebbero anche già a buon punto. Ecco spiegato quindi il no alla proposta del Psg di esercitare l’opzione di rinnovo, giustificato in un primo tempo con la volontà di non fare da secondo ad Alphonse Areola: sullo sfondo, si stagliava il Grande Ritorno.

Buffon accetterebbe di buon grado il ruolo di riserva di Szczesny per quella che si profila come l’ultima stagione da calciatore per il classe ’78, pronto all’ultimo tentativo per mettere le mani sulla Champions League, traguardo mancato anche nell’annata vissuta al Paris Saint-Germain.

Condizione necessaria perché si concluda una delle operazioni più clamorose dell’estate di mercato, oltre che la più romantica in assoluto, è appunto la cessione di Mattia Perin, che interessa a Roma e Siviglia.



SPORTAL.IT | 26-06-2019 00:07