La serie A decide di spostare di un giorno il match tra i bianconeri e il Venezia per evitare la concomitanza con la finale dell’appuntamento di Torino

Sinner e le ATP Finals modificano ancora una volta il campionato di serie A. Dopo il caso della scorsa stagione che ha riguardato Roma e Lazio, stavolta a dover rivedere i propri piani sono Juventus e Venezia con il match della dodicesima giornata che si giocherà di lunedì alle 20.45.

Spazio a Sinner e alle ATP Finals

Torino è da tempo la sede di uno degli appuntamenti più importanti e attesi della stagione con le ATP Finals che di fatto chiudono l’anno con un torneo dedicato ai migliori 8 giocatori del circuito maschile. Le ultime due edizioni dell’evento hanno visto la vittoria di Jannik Sinner che anche quest’anno sarà presente nonostante i problemi fisici che lo hanno costretto a rinunciare agli US Open. E la serie A decide di concedere spazio al mondo della racchetta spostando di un giorno il match della Juventus. Si tratta di una decisione “rituale” visto che nel 2025 a cambiare data fu il derby tra i bianconeri e il Torino.

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Come cambia il calendario della Juventus

Una variazione poco sostanziale, di 24 ore rispetto a quella che probabilmente sarebbe stata la programmazione ideale ma tanto basta per creare un po’ di discussioni. La Lega Serie A ha fatto “squadra” con la FITP per evitare sovrapposizioni che avrebbero creato dei problemi e ha deciso di collocare il match tra Juventus e Venezia nella serata del 23 novembre, di lunedì. L’unico vero problema per i bianconeri è il poco tempo di recupero a disposizione per la partita di Europa League in programma giovedì 26 novembre contro l’Omonia Nicosia, una sfida che almeno sulla carta però non dovrebbe rappresentare un ostacolo impossibile per l’undici di Spalletti.

Serie A: il calendario completo

Il caso Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia

Lo scorso anno, la penultima giornata di campionato è diventata un vero e proprio caso. In programma c’era infatti una delle sfide più attese del finale di stagione con il derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio ma in quei giorni erano in corso anche gli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Due appuntamenti di fatto a distanza di poche centinaia di metri che in un primo momento erano in programma di fatto nello stesso momento con delle ripercussioni evidenti con la gestione dell’ordine pubblico. Ne nacque una vera e propria disputa tra le istituzioni cittadine, il Prefetto, la Serie A e anche la Federtennis che si è risolta dopo lunghe trattine con la decisione di far giocare il match domenica 17 maggio ma alle 12.30.