Juventus, Slot allo scoperto su Chiesa: la confessione che agita Spalletti. Spunta un clamoroso scambio col Milan

Tutti gli ostacoli al ritorno del figlio d'arte in bianconero: cosa ha detto l'allenatore del Liverpool. L'asse Torino-Milano è rovente, l'ultima idea di mercato

Riportare Chiesa in Italia è una delle priorità di mercato della Juventus. Ma il ritorno del figlio d’arte, che a Liverpool ha fin qui trovato poco spazio, non è così facile. In tal senso, la confessione di Arne Slot, che ha rivelato di aver parlato col calciatore, agita non poco Spalletti. Intanto spunta un clamoroso scambio col Milan: ecco l’ultima pazza idea che potrebbe tornare utile tanto al tecnico bianconero quanto a Max Allegri.

Juventus a tutto Chiesa: l’offerta al Liverpool

Pur essendo una riserva ad Anfield, l’esito della trattativa con i Reds per Chiesa non è affatto scontato come potrebbe erroneamente sembrare. Una serie di fattori ostacola l’operazione, a partire dalla volontà del Liverpool di non privarsi del giocatore in prestito secco. Ecco perché, riferisce TuttoSport, la Juventus è pronta a trasformare il diritto di riscatto in obbligo, ma a determinate condizioni che riguardano anche la tenuta fisica di un calciatore che nel corso degli ultimi anni ha subito diversi infortuni.

E che – tra l’altro – hanno inciso in maniera determinante sulla fine della sua avventura nel capoluogo piemontese. Inoltre il club del Merseyside è alle prese con infortuni e assenze pesanti, come quella di Salah, impegnato in Coppa d’Africa per almeno un’altra settimana. Una volta rientrato in Inghilterra, poi, si dovrà fare il punto dopo la rottura clamorosa che si era consumata prima della sua partenza: l’eventuale via libera alla cessione di Federico arriverà solo se sarà pace vera con Momo.

La confessione di Slot che preoccupa Spalletti

Il Liverpool scenderà in campo stasera contro il Barnsley per i 32esimi di finale di FA Cup e, con ogni probabilità, Chiesa sarà schierato titolare. Una chance col mercato in fermento, a testimonianza del fatto che il 28enne ligure non ha ancora la valigia pronta.

In merito al futuro del giocatore si registrano anche le dichiarazioni del tecnico Arne Slot nella conferenza stampa della vigilia del match di coppa: “Ho parlato con lui due giorni fa e mi ha detto che ha giocato più nelle ultime settimane di quanto non abbia mai fatto prima sotto la mia guida. È sicuramente uno dei giocatori che potrebbero essere in campo”. Insomma, alla luce di questa confessione, sorge un dubbio: Federico ha davvero voglia di lasciare i Reds?

Asse col Milan: l’ultima pazza idea di mercato

Come più volte annunciato dall’ad Comolli, a gennaio non sono previsti spese folli. Dunque, bisogna lavorare anche a formule fantasiose con l’obiettivo di puntellare l’organico a disposizione di Spalletti e provare a lottare per lo scudetto.

Sì, perché dopo il pareggio nello scontro diretto tra Inter e Napoli, cresce la fiducia alla Continassa: se Yildiz (occhio al Manchester United) e compagni dovessero battere la Cremonese allo Stadium nel posticipo del monday night, la classifica si farebbe ancora più invitante. Ecco, allora, l’ultima pazza idea di mercato. Uno scambio col Milan che potrebbe rivelarsi conveniente a entrambi i club: Gatti per Loftus-Cheek. Ad Allegri serve un difensore, a Spalletti un centrocampista: l’asse Torino-Milano è rovente.