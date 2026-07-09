Juventus, Solet e Lucumi scatenano la rivalità tra Carnevali e Marotta. E dall’ex Paratici arriva l’assist per Zhegrova

Carnevali rompe gli indugi per il difensore dell'Udinese, mentre Marotta si inserisce nella corsa al difensore colombiano del Bologna: il derby d'Italia è già iniziato

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L’amicizia non è e non sarà mai in discussione. Ma quando gli interessi professionali non coincidono, qualche dispetto – soprattutto sul mercato – ci sta tutto. È in quest’ottica che va letto il primo vero duello tra Carnevali e Marotta per due obiettivi condivisi da Juventus e Inter. I bianconeri sono infatti usciti allo scoperto per Solet, difensore seguito a lungo dai nerazzurri, mentre il club milanese – alla ricerca di più di un centrale – ha messo nel mirino Lucumi. Il derby d’Italia, insomma, è già iniziato. E promette scintille.

Juventus, Carnevali punta Solet: primo sgarbo a Marotta

Non è un mercato semplice quello della Juventus. Senza gli introiti della Champions League, infatti, sarà necessario prima sbloccare le cessioni per poter affondare il colpo su profili di alto livello. Spalletti aspetta rinforzi, con attaccante e portiere che rappresentano le priorità assolute, ma è tutta la rosa a dover essere rimodellata, a partire dalla difesa.

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Carnevali e il nuovo direttore tecnico stanno valutando diverse opzioni: da Muharemovic a Lucumi, fino a Solet, centrale dell’Udinese sul quale l’Inter aveva compiuto passi importanti prima di virare su Chalobah. Come rivelato da Tuttosport, nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra la Juventus e il club friulano, durante il quale si è parlato proprio del difensore francese, oltre che di Kristensen e Atta. Nessun affondo, solo un sondaggio esplorativo e una richiesta economica che spaventa: i Pozzo chiedono 30 milioni di euro.

La ‘vendetta’ dell’Inter si chiama Lucumi

Forse è soltanto una coincidenza, ma il repentino interesse dell’Inter per Lucumi alimenta più di un sospetto. Con tempismo perfetto, infatti, Marotta e Ausilio hanno spostato il mirino sul difensore colombiano del Bologna, reduce da una prestazione convincente agli ottavi del Mondiale, non sufficiente però a evitare l’eliminazione ai rigori contro la Svizzera.

Non è un segreto: Lucumi piace – e parecchio – anche a Spalletti. La Juventus, però, al momento non è nelle condizioni di versare i 28 milioni di euro della clausola rescissoria. Ed è qui che si inseriscono i nerazzurri. A Chivu serve più di un centrale dopo gli addii di Acerbi e De Vrij e il 28enne ex Genk rappresenta una soluzione credibile, soprattutto se dovesse sfumare Chalobah, per il quale il Chelsea continua a chiedere non meno di 35 milioni.

Cessioni Juventus: Paratici vuole Zhegrova

Sono diversi i calciatori che la Juventus dovrà provare a piazzare nelle prossime settimane: da Koopmeiners a David, passando per Openda e Gatti. E mentre proprio con l’Inter si continua a parlare di un possibile affare che coinvolgere Cambiaso e Frattesi, dalla Fiorentina dell’ex Paratici arriva un assist inatteso per Zhegrova.

L’esterno kosovaro, acquistato la scorsa estate da Comolli, ha trovato pochissimo spazio sia con Tudor sia con Spalletti, ma potrebbe diventare una pedina preziosa nel 4-3-3 che Grosso ha in mente per rilanciare la Viola. L’operazione, però, resta complicata: la Fiorentina spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre la Juventus, almeno per il momento, apre soltanto a una formula con obbligo di riscatto.