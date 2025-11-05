Juventus solo pari con lo Sporting: Capello rimprovera Vlahovic in tv, Boban se la prende con Koopmeiners

Acceso dibattito nello studio di Sky al termine dei 90 minuti dello Stadium: dal confronto tra l'ex tecnico della Roma e il centravanti serbo, fino alla frecciata dell'olandese.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Juve ancora a secco di vittorie in Champions League, anche dopo la sfida con i portoghesi dello Sporting Lisbona. Ad accendere il dibattito sui social, però, non è stato solo il risultato maturato al termine della partita dell’Allianz Stadium, ma anche il particolare confronto in diretta tv tra Fabio Capello e Dusan Vlahovic, preceduto dalle piccate dichiarazioni di Teun Koopmeiners e dal commento del mai banale Zvonimir Boban. Nel salotto televisivo di Sky Sport, presente anche una leggenda bianconera come Alessandro Del Piero.

Siparietto Capello-Vlahovic in diretta tv: il botta e risposta fa sorridere Boban e Del Piero

Non è sfuggito ai più il siparietto che ha visto protagonisti Fabio Capello e Dusan Vlahovic nel post partita di Juventus-Sporting Lisbona. Contento per la prestazione personale, meno per la mancata vittoria, il serbo ha ascoltato con attenzione le parole dei talent presenti nello studio di Sky Sport, fino all’ultima battuta dell’ex ct di Russia e Inghilterra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Complimenti per la partita, perché abbiamo visto il Dusan che tutti gli juventini aspettavano, però io ti voglio tirare le orecchie… Nel secondo tempo hai avuto un’occasione con Cambiaso accanto a te. Sulla protesta di Cambiaso lo hai mandato a quel paese, non è stato bello…”, ha detto Fabio Capello, come fa un padre con un figlio. Vlahovic, rammaricato, ha quasi chiesto scusa, raccontando l’episodio andato in scena sul prato dello Stadium: “Sì, era McKennie in quell’occasione, me ne sono accorto subito, lo so che non è stato un gesto bellissimo. Anche perché se la passavo e continuavo, facevo gol io. Nel contesto della partita è successo, lui lo sa che non ho nessuna cattiva intenzione, con lui e con il resto dei compagni”.

Un botta e risposta che ha fatto sorridere gli altri ospiti in studio, con particolare riferimento a Boban, Del Piero e Paolo Condò. L’ex centrocampista croato, peraltro, ha difeso senza particolari problemi la scelta di Vlahovic: “È stata una scelta e basta. Hai tirato, eri a 16 metri, l’altro ne aveva fatti più di 100 ed era morto stanco… Hai fatto bene, bravo Dusan“, ha detto l’ex dirigente della Uefa, andando oltre il singolo episodio.

Boban duro su Koopmeiners: “Non è solo colpa degli allenatori”

Koopmeiners meglio da braccetto mancino che da centrocampista? L’olandese è stato chiaro, anzi, chiarissimo. “Mi sento più a mio agio, posso impostare, fare passaggi, spingere con la palla. È un ruolo che mi piace di più”, ha sottolineato l’ex Atalanta nel dopo gara di Juve-Sporting, sposando la scelta tecnica del neo arrivato Luciano Spalletti e lanciando una chiara frecciata al predecessore Igor Tudor.

Chi non è della stessa opinione è senza dubbio Zvonimir Boban, che di centrocampo sicuramente se ne intende, visto il suo passato da calciatore in Serie A e con la nazionale croata: “Credo che Koopmeiners sia una mezzala pura con buonissimo inserimento e buon tiro. Se lo metti in posizione con una punta che sa passargli la palla quando si inserisce e tira, quella è la sua posizione ideale, ma come difensore o non ha il fisico o non ha la velocità per reggere a lungo – ha chiarito l’ex Milan su Sky Sport -. L’ha fatto ma poi ha smesso perché non ce la faceva più. È ovvio che si senta meglio qui che da seconda punta: non ama giocare spalle alla porta, preferisce partire frontale. Non è solo colpa degli allenatori“, ha concluso, difendendo per certi versi il connazionale Tudor.