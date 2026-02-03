Juventus, solo porte in faccia, algoritmi sabotati? L'accusa che scatena il web

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, boccia in toto il mercato estivo e invernale dei bianconeri, la replica dei tifosi sui social

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A rileggerle oggi le parole di Spalletti dell’ultimo mese sembrano beffarde: “Abbiamo delle lacune in alcuni ruoli, la società lo sa”. E anche: “A noi serve un altro tipo di centravanti, uno come Hojlund, un attaccante capace di ripulire le palle”. A mercato finito il bilancio è piuttosto deludente, soprattutto alla luce della striscia di risultati che ha riportato i bianconeri in zona Champions.

Il mercato invernale della Juve

Allo scoccare del gong del mercato di gennaio la Juve porta a casa solo due colpi minori: Holm al posto di Joao Mario e Boga, reduce da anni in chiaroscuro e che sembra destinato al massimo a far rifiatare Yilidz qualche volta. Anche Rugani è stato ceduto. Il grande assente è il centravanti: da Mateta a Kolo Muani, da Beto a Icardi, passando per En-Nesyri o Sorloth alla fine non è arrivato nessuno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’accusa di Ravezzani

Una politica che non ha convinto Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia su X/twitter è caustico: “La Juve ha preso una serie impressionante di porte in faccia sul mercato dei centravanti. L’immagine data dal club bianconero è in una confusa caccia a una prima punta. Il mercato estivo, sotto questo aspetto è stato pessimo. Gli algoritmi di Comolli forse sono stati sabotati…”.

La replica dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni: “Ma mica siamo il Real Madrid, e poi con tutta la campagna denigratoria fatto sulla Juve negli ultimi 26 anni da tutti gli organi sportivi e giornalistici all’estero ci vedono come una società di delinquenti bravi” e poi: “Invece meno male che l’ha prese! Erano tutti giocatori mediocri per i quali chiedevano sin troppi soldi! Hanno fatto BENISSIMO a tenere il pugno duro e dire: o prestito secco o niente. Basta fare come facevano Paratici e Giuntoli che strapagavano chiunque” e anche “Ma state tranquilli. Mi ricordo gli anni dei no dei vari di Natale ecc. Poi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Se abbiamo vinto con Quagliarella, Vucinic e Matri, si può vincere anche con yldiz, David e Conceicao. Tempo al tempo..”.

C’è chi scrive: “Credo che se avesse concluso la maggior parte di quelle trattative, il danno sarebbe stato irreparabile…la Juve sta costruendo con i giovani, non è facile, non è rapido, ma è sostenibile” e poi: “Basta con questa storia degli algoritmi, tutti i dirigenti ormai guardano i dati dei loro obiettivi sul mercato. Basterebbe solamente dire che Comolli non è un dirigente da Juventus. Fine.” e ancora: “Mi sembra un giudizio ingeneroso. Il mercato estivo ha portato David e Openda. E c’era (c’è) Vlahovic. Che gli uni non abbiano reso come le aspettative e l’altro si sia infortunato non può cambiare il giudizio estivo o screditare la ricerca in riparazione, pur fallita”

I tifosi sono scatenati: “Contano i risultati di oggi anche se non è arrivata la punta , secondo miglior attacco e 6 vittorie nelle ultime 7 partite senza Vlahovic, Kolo muani” e poi: “Società disastrata, l’anima della Juve non esiste più. Sono rimasti sono solo i tifosi. Senza soldi e senza appeal potranno arrivare solo calciatori mediocri”, oppure: “Non è un discorso di nomi, ma di idee chiare e di obiettivi che si vogliono raggiungere: puoi puntare anche Pinco Pallino, ma vai deciso con una strategia, non che salti a caso tra giocatori dalle caratteristiche diverse” e infine: “Il problema è che non ci sono soldi e si cerca di raschiare il barile. Però non è solo la Juve, il calcio italiano in generale non è in grado di reggere le cifre della premier e degli arabi. Juve e Roma hanno preso qualche giovane, forse è la strada migliore”.