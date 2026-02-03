Juventus, solo porte in faccia, algoritmi sabotati? L'accusa che scatena il web

A rileggerle oggi le parole di Spalletti dell’ultimo mese sembrano beffarde: “Abbiamo delle lacune in alcuni ruoli, la società lo sa”. E anche: “A noi serve un altro tipo di centravanti, uno come Hojlund, un attaccante capace di ripulire le palle”. A mercato finito il bilancio è piuttosto deludente, soprattutto alla luce della striscia di risultati che ha riportato i bianconeri in zona Champions.
Il mercato invernale della Juve
Allo scoccare del gong del mercato di gennaio la Juve porta a casa solo due colpi minori: Holm al posto di Joao Mario e Boga, reduce da anni in chiaroscuro e che sembra destinato al massimo a far rifiatare Yilidz qualche volta. Anche Rugani è stato ceduto. Il grande assente è il centravanti: da Mateta a Kolo Muani, da Beto a Icardi, passando per En-Nesyri o Sorloth alla fine non è arrivato nessuno.
L’accusa di Ravezzani
Una politica che non ha convinto Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia su X/twitter è caustico: “La Juve ha preso una serie impressionante di porte in faccia sul mercato dei centravanti. L’immagine data dal club bianconero è in una confusa caccia a una prima punta. Il mercato estivo, sotto questo aspetto è stato pessimo. Gli algoritmi di Comolli forse sono stati sabotati…”.
La replica dei tifosi sui social
Fioccano le reazioni: “Ma mica siamo il Real Madrid, e poi con tutta la campagna denigratoria fatto sulla Juve negli ultimi 26 anni da tutti gli organi sportivi e giornalistici all’estero ci vedono come una società di delinquenti bravi” e poi: “Invece meno male che l’ha prese! Erano tutti giocatori mediocri per i quali chiedevano sin troppi soldi! Hanno fatto BENISSIMO a tenere il pugno duro e dire: o prestito secco o niente. Basta fare come facevano Paratici e Giuntoli che strapagavano chiunque” e anche “Ma state tranquilli. Mi ricordo gli anni dei no dei vari di Natale ecc. Poi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Se abbiamo vinto con Quagliarella, Vucinic e Matri, si può vincere anche con yldiz, David e Conceicao. Tempo al tempo..”.
C’è chi scrive: “Credo che se avesse concluso la maggior parte di quelle trattative, il danno sarebbe stato irreparabile…la Juve sta costruendo con i giovani, non è facile, non è rapido, ma è sostenibile” e poi: “Basta con questa storia degli algoritmi, tutti i dirigenti ormai guardano i dati dei loro obiettivi sul mercato. Basterebbe solamente dire che Comolli non è un dirigente da Juventus. Fine.” e ancora: “Mi sembra un giudizio ingeneroso. Il mercato estivo ha portato David e Openda. E c’era (c’è) Vlahovic. Che gli uni non abbiano reso come le aspettative e l’altro si sia infortunato non può cambiare il giudizio estivo o screditare la ricerca in riparazione, pur fallita”
I tifosi sono scatenati: “Contano i risultati di oggi anche se non è arrivata la punta , secondo miglior attacco e 6 vittorie nelle ultime 7 partite senza Vlahovic, Kolo muani” e poi: “Società disastrata, l’anima della Juve non esiste più. Sono rimasti sono solo i tifosi. Senza soldi e senza appeal potranno arrivare solo calciatori mediocri”, oppure: “Non è un discorso di nomi, ma di idee chiare e di obiettivi che si vogliono raggiungere: puoi puntare anche Pinco Pallino, ma vai deciso con una strategia, non che salti a caso tra giocatori dalle caratteristiche diverse” e infine: “Il problema è che non ci sono soldi e si cerca di raschiare il barile. Però non è solo la Juve, il calcio italiano in generale non è in grado di reggere le cifre della premier e degli arabi. Juve e Roma hanno preso qualche giovane, forse è la strada migliore”.