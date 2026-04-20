Juventus, solo Yildiz meglio di David: il canadese raggiunge la doppia cifra e riapre il dibattito sul futuro

Contro il Bologna il centravanti ha confermato i passi avanti mostrati sotto la gestione di Spalletti: la dirigenza si interroga su cosa fare di lui nel prossimo mercato

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Soltanto Kenan Yildiz ha inciso più di Jonathan David nell’attacco della Juventus in campionato: questo il dato che emerge dopo il gol segnato dal canadese al Bologna, di estrema importanza per la squadra di Luciano Spalletti. E ora la dirigenza si interroga su cosa fare dell’ex Lille nel prossimo mercato.

Juventus, la crescita di David col Bologna

Contro il Bologna Jonathan David ha disputato una partita con diverse giocate di qualità, impreziosita dalla rete dell’1-0 che ha sbloccato il risultato e aiutato la Juventus a indirizzare la gara per il meglio. La prestazione del centravanti canadese ha soddisfatto Luciano Spalletti, che per lui ha avuto parole al miele a fine gara: “Non è una personalità fortissima, è un mite e ha bisogno di sentirsi coinvolto – ha detto il tecnico dell’attaccante – ma di volta in volta ci fa vedere cose migliori, degli step in avanti, che poi possono farlo diventare veramente un calciatore importante“.

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Solo Yildiz meglio di David

Con la rete al Bologna, inoltre, David ha toccato un traguardo importante legato alle sue statistiche e al loro peso sull’attacco della Juventus. Con il gol di ieri, il numero 6 in campionato, il canadese ha infatti toccato doppia cifra nella somma tra reti e assist (4): il risultato, di per sé non esaltante per il centravanti di una squadra prestigiosa come la Juventus, rappresenta comunque un dato di rilievo in una squadra in cui quest’anno nessun giocatore ha particolarmente brillato in termini di produzione offensiva.

Meglio di David, in campionato, fa fatto solo Kenan Yildiz (10 gol e 7 assist), mentre il celebratissimo (a ragione) Weston McKennie ha un bottino pressoché identico a quello del canadese, con 5 reti e 5 passaggi vincenti.

I dubbi sul futuro di David

Se nelle ultime 5 giornate di campionato David dovesse ulteriormente migliorare le proprie statistiche e mostrare un coinvolgimento sempre maggiore nel gioco di Spalletti, allora la Juventus potrebbe anche pensare di trattenere il canadese, la cui partenza sembrava infatti quasi certa a fine stagione: avendo ingaggiato David a parametro zero, la Juve ha il vantaggio di poter realizzare una plusvalenza anche cedendo l’attaccante a una cifra non elevatissima, attorno ai 20 milioni di euro.

Ma in casa bianconera inizia a serpeggiare il dubbio che cedere David dopo le difficoltà di ambientamento al mondo Juve e al calcio italiano e la sua lenta ma piuttosto costante crescita – soprattutto nelle ultime settimane – possa rappresentare un errore.