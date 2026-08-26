Il norvegese e l’olandese restano le uniche due opzioni se i bianconeri riusciranno a piazzare David: ma si tratta di due attaccanti profondamente diversi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dovesse riuscire a liberarsi di Jonathan David, la Juventus si tufferebbe su uno tra Alexander Sorloth e Joshua Zirkzee per completare il suo attacco: il norvegese e l’olandese sono però giocatori molto diversi tra loro ed il fatto che siano ritenuti alternativi rivela una certa confusione da parte della dirigenza bianconera. Il rischio per Luciano Spalletti è quello di doversi ancora una volta accontentare.

Juventus tra Sorloth e Zirkzee

Gli ultimi giorni del mercato estivo serviranno alla Juventus per provare a cedere Jonathan David e a fare spazio ad un’altra punta: al momento, le uniche opzioni per l’attacco bianconero sembrano essere Alexander Sorloth e Joshua Zirkzee. Due attaccanti che, però, presentano caratteristiche assai diverse tra loro: il fatto che la Juve li ritenga alternativi fa pensare, dunque, che le idee della dirigenza riguardo a come terminare questa campagna acquisti siano piuttosto confuse.

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Juventus, cosa vuole Spalletti

Dopo la vittoria di Frosinone, infatti, Luciano Spalletti è stato piuttosto chiaro riguardo a quelle che siano le necessità della sua Juventus. Lo ha fatto indirettamente, lanciandosi in una vera e propria strigliata nei confronti di Randal Kolo Muani, attaccante che nei piani dell’a.d. Giovanni Carnevali avrebbe dovuto risolvere il problema del gol che affligge i bianconeri sin dalla scorsa stagione. Col suo sfogo Spalletti ha lanciato un messaggio chiaro: Kolo Muani non ha una storia da bomber, alla Juve serve (anche) altro.

Da Sorloth i gol per Spalletti

Di qui la nuova accelerazione della Juventus per Sorloth, 30enne attaccante che pur non avendo mai recitato un ruolo da prima opzione offensiva nell’Atletico Madrid ha dimostrato con i fatti di avere un ottimo feeling con il gol. Il norvegese, utilizzato spesso da Diego Simeone a gara in corso, anche da seconda punta o da esterno offensivo, ha realizzato ben 44 reti nelle ultime 2 stagioni con i Colchoneros, viaggiando a una media di un gol ogni 117’.

Per caratteristiche tecniche, inoltre, Sorloth è un attaccante che manca all’organico bianconero: un colosso di 196 cm che sa fare a botte con i difensori, difendere palla spalle alla porta, ma anche attaccare bene la profondità.

Zirkzee, un 9 atipico

Doti, quelle del norvegese, che appartengono solo in parte a Zirkzee, attaccante atipico molto abile nel gioco spalle alla porta e nel dialogo con i compagni, ma decisamente meno propenso agli strappi verso la porta avversaria o a giocare in posizione esterna. E, soprattutto, meno incisivo sotto rete: la migliore annata di Zirkzee sul fronte realizzativo resta quella della stagione 2021/22 con l’Anderlecth, dove arrivò a quota 18 gol, seguita da quella da 12 centri col Bologna 2023/24. E sono le uniche in cui l’olandese abbia raggiunto la doppia cifra. In due stagioni con il Manchester United Zirkzee ha invece segnato 9 gol, uno ogni 323’.

Il rischio per Spalletti

Di fatto, l’unico elemento davvero in comune tra Sorloth e Zirkzee è che arriverebbero al posto di David, attaccante che ha profondamente deluso e che la Juventus e Spalletti ritengono ormai fuori dal progetto. Il norvegese potrebbe accontentare il tecnico toscano, ma lo stesso non si può affermare dell’olandese, un centravanti di sicuro valore, ma lontano da quelle che, in questo momento, sono le esigenze della Juve secondo il suo allenatore.